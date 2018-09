SA FRA: Mannen hadde avtalt et møte om en mulig jobb i Posten, men sendte i forkant en melding hvor han sa fra at han ikke håndhilser grunnet sin religiøse overbevisning. Da ble han avvist. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Varslet om at han ikke håndhilser på kvinner – ble avvist fra jobbsamtale hos Posten

I forkant av jobbsamtalen med Posten ga muslimske Jama (20) beskjed om at han ikke kunne håndhilse grunnet religiøse årsaker. «Da kan jeg dessverre ikke møte deg», fikk han til svar.

Den 20 år gamle mannen forteller til VG at han hadde vært i dialog med Posten og var innkalt til det han oppfattet som et jobbintervju på kveldstid.

– Jeg ble innkalt til intervju til Posten på Lørenskog, og sendte i forkant en tekstmelding til hun som skulle intervjue meg om at jeg ikke kunne håndhilse av religiøse årsaker, men at jeg hilser verbalt, sier mannen.

VG kjenner identiteten til mannen, som i dette intervjuet kun vil omtales som Jama. Han sier han ble overrasket da han fikk svaret fra den kvinnelige Posten-ansatte han hadde avtalt å møte.

« Hei Jama. Dette er noe jeg ikke kan forholde meg til. Da kan jeg dessverre ikke møte deg. Beklager.»

Han sier han da svarte henne videre med en melding hvor han skriver at han ikke er forskjellig fra andre, utover det – i håp om at hun skulle endre mening.

I august oppsto det stor debatt etter at en muslimsk mann mistet jobben ved en skole i Oslo etter at han ikke ville håndhilse på kvinner.

Han sier han møtte opp i resepsjonen som avtalt, men ble da eskortert ut.

– Jeg føler meg avvist og diskriminert på grunn av mine religiøse syn og overbevisning, sier Jama til VG.

Han sier til VG at han reagerer spesielt på Postens reaksjon, fordi han selv hadde et godt inntrykk av selskapet.

– Posten er et mangfoldig selskap, med mange flerkulturelle medarbeidere. De burde vise toleranse for at vi er forskjellige, og har forskjellige meninger og syn.

Han sier han reagerer spesielt på den kvinnelige Posten-ansattes neste tekstmelding:

«Beklager, men jeg kan ikke ha ansatte med slike holdninger. Religion er en privatsak og noe jeg vanligvis legger meg opp i. Når du nå har lagt det frem så må jeg forholde meg til det. Derfor er det uaktuelt for meg å ansette deg. Ditt valg ...».

– Det sjokkerer meg at Posten kan velge å vrake blant sine medarbeidere basert på deres religion. De har til og med bønnerom for de ansatte, så jeg trodde mitt syn ville være forståelig, sier Jama.

Mannen legger til at han tidligere har fått jobber etter å ha informert om at han ikke håndhilser på kvinner.

– Jeg sier alltid at det ikke er ment personlig, og det har alltid blitt akseptert tidligere, sier han.













Pressesjef John Eckhoff understreker til VG at mannen ikke var del av en formell søknadsprosess, men at han hadde bedt om en samtale med den Posten-ansatte vedrørende en mulig jobb som ringevikar, og at stillingen var ikke utlyst.

– Han sa fra om dette en halvtime før den avtalte samtalen, og den kvinnelige teamlederen snakket med andre teamledere på vakt den aktuelle kvelden om hva hun burde svare. Alle var enige om at de ikke kunne forholde seg til denne holdningen, sier Eckhoff.

Han sier Posten ikke har noe regelverk vedrørende håndhilsing, men sier konsernet forholder seg til de sosiale normene som gjelder i Norge.

– Vi har mellom 60 og 70 ulike nasjonaliteter ansatt på Østlandsterminalen, og alle de ansatte forholder seg til de sosiale normene som gjelder i Norge – og i Norge er det vanlig å håndhilse. Derfor svarte hun også at det ikke var noe poeng å fortsette dialogen, sier Eckhoff.

Han sier Posten senest i sommer opplevde å avviste en person fra et vikarbyrå som oppga å ikke håndhilse med kvinner.

– Han måtte snu i døren, ja. Vi har også sluttet å bruke ringevikarer som har oppgitt at de ikke vil håndhilse. Det var altså basert på en total vurdering at den kvinnelige lederen vurderte at det ikke var aktuelt å gå videre, sier Eckhoff.

Han trekker frem at mannen selv sier Posten satser på mangfold og likestilling.

– Det er helt riktig, og derfor er det også viktig for oss å ha en felles holdning om hva som er greit og ikke, og da er vanlig norsk omgangsform et godt utgangspunkt. Vi som konsern har ingen regler for håndhilsing, men vi forholder oss til sosiale normer i Norge. Vi likestiller menn og kvinner og behandler hverandre med respekt, sier han.

Han legger til at det er synd mannen føler seg diskriminert.

– Det er synd han opplever det slik. Han er velkommen tilbake om han vil delta i det fellesskapet som Posten Norge er. Men, da må han håndhilse, sier Eckhoff.

NB: Posten opplyser til VG at det mangler et «ikke» i setningen « Religion er en privatsak og noe jeg vanligvis [ikke] legger meg opp i» i tekstmeldingen fra den ansatte.