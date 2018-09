Bare to i KrFs stortingsgruppe støtter Hareides veivalg

KrF-leder Knut Arild Hareide har ikke flertall for sitt veivalg i sin egen stortingsgruppe. Bare to i gruppen sier det er riktig å gå til venstresiden og sette inn Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister.

Av stortingsgruppens åtte medlemmer (inkludert Hareide), sier fire at de heller vil inn i Erna Solbergs regjering, mens Torhild Brandsdal fra Vest-Agder ikke vil si offentlig hva hun mener om partilederens veivalg.

Liten støtte

Da partileder Knut Arild Hareide talte til landsstyret fredag, anbefalte han en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet . En anbefaling som har høstet ulike reaksjoner, også innad i partiet.

I KrFs stortingsgruppe er det bare Geir Jørgen Bekkevold (Telemark) og Tore Storehaug (Sogn og Fjordane) som stiller seg helhjertet bak partilederens nye prosjekt.

De har hele tiden vært klare på at det er uaktuelt med et Frp-samarbeid:

De to støttespillerne

Geir Jørgen Bekkevold mener Hareides landsstyretale i går var en «meget god analyse» av situasjonen partiet befinner seg i, nemlig at de ikke kan søke regjeringsmakt med FrP, på bakgrunn av avstanden mellom partiene.

– For min del handler det også om hva vi sa til velgerne før valget. Ja, vi valgte Erna Solberg som statsministerkandidat, men hun valgte ikke oss – hun valgte FrP, skriver Bekkevold i en sms til VG.

– Derfor mener jeg det er helt legitimt å se på andre muligheter, skriver Bekkevold.

Tore Storehaug skriver i en sms til VG at han støtter Hareide.

– KrF står i en posisjon vi ikke kan bli værende i. Da er det beste alternativet å søke ei regjering uten ytterpunktene i norsk politikk, skriver Storehaug.

De fire uenige

Fire stortingsrepresentanter sier at de vil forhandle med Erna Solberg med sikte på å gå inn i hennes regjering: KrFs nestledere Olaug Bollestad (Rogaland) og Kjell Ingolf Ropstad (Aust-Agder), pluss Steinar Reiten (Møre og Romsdal) og Hans Fredrik Grøvan (Vest-Agder).

– Vi bør inn i den sittende regjeringen, sa stortingsrepresentant Steinar Reiten fra Møre og Romsdal, da VG snakket med ham etter landsstyremøtet fredag.

– Det blir en krevende debatt, men utgangspunktet er godt for at hele partiet stiller opp bak den avgjørelsen som partiet tar.

Reiten påpeker at dersom partiet støtter Hareides anbefaling om å gå til Ap og Sp, vil KrF miste vippeposisjonen i Stortinget, og gi den til SV og Rødt. Det tror Reiten blir svært krevende for partiet.

KrF-nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad er begge uenige med Hareide om at KrF bør samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Man burde først føre samtaler med den sittende regjering, og så om det ikke fører fram, oppsøke den andre siden, sa Ropstad til VG i går.

Det samme mener nestleder Bollestad.

– Vi må finne den plassen hvor vi kan sette KrF-fotavtrykket. Hele vitsen med å søke makt, er jo å få et fotavtrykk. Om det ikke går, vil vi snakke med dem som sitter på den andre siden, sa hun i går.

– Så du godtar Frp?

– Det sitter dypt, men ja, svarte Bollestad.

Hans Fredrik Grøvan skrev i en sms til VG i går at han ikke deler Hareides veivalg, og pekte på at KrF er et et kristendemokratisk sentrumsparti som hører hjemme på ikke-sosialistisk side. Han pekte på flere politiske forskjeller mellom Ap og KrF.

– Man overser i tillegg at en regjering bestående av Ap, Sp og KrF vil være avhengig av SV for å få flertall, skrev han.

Én taus

Torhild Bransdal mener Hareide holdt en veldig god tale i går, om politikk og ideologi, men sier at hun ikke enda vil svare offentlig på om hun støtter Hareides veivalg.

– Jeg vet hva jeg vil, men det holder jeg for meg selv, sier Brandsdal til VG.

– Jeg vil ikke forskuttere en prosess. Jeg synes folk skal få komme til orde og så skal jeg konkludere i god tid før det ekstraordinære landsmøtet, legger hun til.