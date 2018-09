Solberg: – KrFs ledelse er delt i veivalget

Statsministeren påpeker at ledelsen i KrF er splittet om rådet fra partileder Knut Arild Hareide om å se mot venstresiden for regjeringssamarbeid, og frir til dem som ser mot høyre.

Publisert: 28.09.18 19:08 Oppdatert: 28.09.18 20:54

Klokken 19 møtte stasminister Erna Solberg (H) pressen i statsministerboligen. Tidligere fredag rådet Hareide partiet til å se en ny retning for å få gjennomslag for politikken sin. Statsministeren legger vekt på at det fortsatt er muligheter for å finne løsninger med sittende regjering.

– Vår dør står åpen for samtaler. Vår dør står åpen for regjeringsdeltakelse – også for KrF, sier hun.

Hun skisserer at en eventuell regjering med AP, KrF og Sp vil måtte lene seg tungt på SV.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har 80 mandater på Stortinget og trenger KrFs 8 mandater for å få gjennom forslagene sine.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har 76 mandater til sammen, og ville trengt støtte fra SV for å få gjennom forslagene sine.

Appellerer til KrF

– Jeg håper KrF ser at de får det største gjennomslaget hvis de samhandler med oss, sier statsministeren.

Hun legger vekt på at sittende regjering med KrF blir en flertallsregjering og at det dermed er enklere å få gjennomslag for forslagene sine.

– Om de kommer til oss, vil de få garanti om at de får gjennomført det vi blir enige i, fordi det da blir en flertallsregjering, sier Solberg til VG, på spørsmål om de to nestlederne vinner fram med forhandlinger med den sittende regjeringen.

KrF avholder et ekstraordinært landsmøte i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

– Nå er det altså opp til KrF de neste ukene fram til landsmøtet å ha denne diskusjonen om hvor de skal gå.

– En delt ledelse

Hun forteller at hun og KrF-lederen hadde vært i dialog før hans tale i dag, og at hun mener at han beslutningen hans er feil.

– Jeg merker med at ledelsen i KrF har litt ulike syn på dette om hvor de får sterkest gjennomslag. Det er fortsatt helt uklart hva de kommer til å velge. De har en ledelse som nå er helt delt i forhold til hvilken vei de skal gå, påpeker Solberg.

Hun avviser at det er aktuelt å bytte ut Frp med KrF.

– Vi kommer til å fortsette å være regjering i Norge så lenge vi har et flertall bak oss. Vi kommer til å legge fram budsjett, vi kommer til å representere Norge internasjonalt, vi kommer til å gjøre de prioriteringene som er nødvendig.

I Høyre/Frp/Venstre-regjeringens øverste ledelse er vurderingen nå at det ikke er «noen grunn til at regjeringen frivillig skal gå av» , ifølge VGs kilder. Dersom Hareide vil gå i regjering med AP og Sp, vil Solberg-regjeringen tvinge ham til å stemme for å felle Erna Solberg som statsminister.

Enig i flere av Hareides punker

Statsministeren forteller at hun syns Hareides tale var innholdsmessig god og at det er flere momenter i talen hun er enig i.

– Knut Arild holdt en god tale i dag. Jeg er enig på mange punkter, betydning av menneskeverdet og å ta vare på hverandre i verden. KrF vil få løftet dette enda høyere ved å gå inn i regjering med oss.

Hun viser til at den sittende regjeringen har gitt KrF gjennomslag for mye av sin politikk, og eksemplifiserer med kristendommens plass i barnehage og skole, for familienes valgfrihet, lærernormen og for funksjonshemmedes verdighet gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

– Vi har argumentert for KrFs saker, når de har vært under angrep fra Ap om kontantstøtten og de kristne friskolene.

– Jeg skal fortsette å appellere for at de skal fortsette å velge oss. Men til det skjer vil denne regjeringen fortsetter å styre Norge, sier Solberg.