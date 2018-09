SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Nederlandske Arjen (47) er savnet etter norgesopphold

2018-09-01

Arjen Kamphuis (47) ble sist sett i Bodø 20. august. Politiet i Nordland venter nå på tillatelse fra nederlandske myndigheter for å kunne starte etterforskning.

01.09.18

Den nederlandske avisen De Telegraaf meldte fredag at Arjen Kamphuis fra Amsterdam har vært savnet siden 20. august.

Bodø Nu var den første norske avisen som meldte om saken.

Det nederlandske utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at Kamphuis er savnet.

Jobbet med cybersikkerhet

Kamphuis, som jobber med cybersikkerhet, og skal være anerkjent i det nederlandske hackermiljøet, skal ha tilbrakt to uker i Norge, før han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august.

Han var ifølge De Telegraaf ventet hjem 22. august.

Ifølge en venn av den savnede 47-åringen har han gått glipp av flere møter både i privat setting og på jobb.

Vedkommende sier at Kamphuis var glad i å gå tur, og at han kan ha begitt seg ut på fjelltur i Bodø.

Politiet venter på tillatelse til å gjøre undersøkelser

Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt forteller til VG at de er gjort kjent med saken, men at de venter på at det formelle skal være på plass fra nederlandske myndigheter før de kan gå i gang med undersøkelsene.

– Vi har foreløpig ikke fått inn noen savnetmelding i saken, men er bedt om å gjøre noen undersøkelser i saken. Det dreier seg blant annet om sporing av telefon, men vi må ha de rette tillatelse i orden først, sier han.

Han legger til at det forhåpentligvis kommer til å skje i nærmeste fremtid.

Fått tips om observasjon i Ålesund

Pettersen forteller også at de har fått inn tips om at en mann som ligner på beskrivelsen av Kamphuis ble sett i Ålesund fredag formiddag.

– Om det er rette vedkommende, vet vi ikke. Vi har varslet politiet i Ålesund, sier han.

Kamphuis beskrives som 1,78 meter høy og vanligvis kledd i sort.

Politiker Ancilla van der Leest beskriver seg selv som Kamphuis’ beste venn på Twitter, og har lagt ut flere meldinger hvor hun etterlyser ham.

I en tweet fra lørdag forteller hun at det har kommet tips om at han er sett i Ribe i Danmark.

– Vi undersøker nå om han har reist med tog fra Bodø til Trondheim. I mellomtiden har en venn av oss reist til Norge for å se etter Arjen, sier hun til den nederlandske avisen.

Flere har lagt ut tweets med emneknaggen #FindArjen i håp om at det skal hjelpe i søket etter nederlenderen.

Vennene er bekymret

Gravejournalist for nederlandske Argos Radio 1, Sanne Terlingen, er en av vennene til Kamphuis som jobber for å finne ham. Hun forteller til VG at de kontaktet politiet torsdag denne uken.

– På grunn av jobben liker han ikke at informasjon er på internett. Vi var derfor usikre på om vi skulle gå til myndighetene i starten, sier hun.

Etter at han ikke dukket opp ble de imidlertid bekymret. Først forteller hun at de trodde han hadde havnet i en ulykke på tur.

– Vi er bekymret for at noe har skjedd ham, sier hun.

Hun forteller også at det ikke er likt ham å ikke dukke opp på jobbmøter.

– Det er vanlig for ham å forsvinne fra radaren på ferie, men å unngå å dukke opp på møter er ikke likt ham, sier Terlingen.

Hun forteller at en felles venn nå er på vei til Bodø for å gjøre egne undersøkelser.