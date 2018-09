PÅ BINGO: En mann i 20-årene ble alvorlig skadd under machete-angrepet som fant sted 4. juni i fjor på Ensjø. Nå er de åtte tiltalte dømt for angrepet. Foto: Politiet

Dømt for machete-angrep i Oslo

Åtte unge menn er dømt etter det brutale machete-angrepet på Ensjø bingo i fjor sommer.

Den fornærmede mannen i 20-årene ble påført flere dype kutt, flere brudd, hodeskader og en avkuttet finger da han ble angrepet i juni i fjor. Ifølge dommen var mennene utstyrt med kniv, machete, golfkølle, kjetting og knokejern.

I tillegg skal en annen fornærmede i saken ha blitt utsatt for vold av gjerningsmennene, dog ikke av like grov karakter som den som ble utført på mannen i 20-årene.

Straffen varierer fra tre og et halvt års fengsel til to år, hvorav ett år og tre måneder er betinget. I tillegg er alle dømt til å betale machete-offeret 25 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

Overfalt

Tidligere på dagen skal det ha oppstått en konfrontasjon mellom en av de dømte, en 19 år gammel mann, og machete-offeret på en kebabrestaurant i Oslo . 19-åringen skal ha oppfattet at han sto i fare for å bli kidnappet, fordi han ikke ville selge hasj for den andre fornærmede i saken.

Da 19-åringen senere på kvelden oppsøkte machete-offeret i bingolokalet, gikk han og flere av de dømte til angrep på de to fornærmede, mens de andre passet på døren. Den groveste volden ble utøvd på mannen som var i konfrontasjonen tidligere på dagen, og besto blant annet av 8-10 hugg med macheten og knivstikking.

Til sammen ble fornærmede påført flere dype kutt med avkuttede sener og benbrudd som følge, i tillegg til flere stikk i låret. Den medfornærmede ble på sin side slått flere ganger i hodet, og forhindret i å gripe inn i voldshendelsen.

Det hele skal ha vært over på 25 sekunder.

Politiet pågrep raskt ni personer i saken, og åtte av dem er nå dømt.

Hevnaksjon

Retten finner det mest sannsynlig at at angrepet i utgangspunktet dreide seg om en konflikt om salg av hasj i området rundt bingoen og på Tøyen, og at mannen som tidligere på dagen hadde vært i klammeri på kebabrestauranten, var sentral i å mobilisere vennegruppen som sto bak volden på Ensjø senere på kvelden.

Utover det går ikke retten nærmere inn på de underliggende konfliktene, men noterer i straffeskjerpende retning at det dreier seg om en hevnaksjon. Forøvrig vises det til politiets etterretningsinformasjon om narkotikasalg. I forbindelse med pågripelsene ble det også beslaglagt rundt 25 gram amfetamin og over 700 gram hasj. At både machete-offeret og de dømte tilhørte voldelige miljøer, underbygges av at fornærmede bar en teleskop-batong han forsøkte å forsvare seg med da angrepet begynner.