HARDT UT: Lærer Jens Thoresen mener selv han klarer å skille rollen som pastor og lærer. Foto: Trond Solberg

Pastor og lærer ut mot lokal Pride-festival: – Gud sørger

INNENRIKS 2018-09-11T10:59:48Z

Jens Thoresen, som er lærer ved en ungdomsskole i Stord, skriver i et Facebook-innlegg at Pride er å hytte knyttneven mot Gud.

Publisert: 11.09.18 12:59 Oppdatert: 11.09.18 13:57

På lørdag skal det være Pride-parade på Stord. I et Facebook-innlegg går pastor og lærer ved Stord ungdomsskole, Jens Thoresen, hardt ut mot Pride.

«Eg kvir meg til å skriva dette innlegget. Mange vil mislika det, og nokre bli sinte. Det får våga seg. 15. september skal det vera Pride-parade på Stord, og Gud sørgjer.Ikkje fordi han er fornærma, men fordi han elskar oss, og fordi han veit at det einaste som kan gjera oss lukkelege er at me følgjer han og er lydige mot hans bod. Men no hyttar me knyttnevane våre mot han, og bed han om ikkje å blanda seg inn i liva våre», skriver han blant annet.

Pride er en årlig festival for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex-personer (LGBTI).

Det var avisen Stord24 som omtalte saken først.

Mener han skiller roller

I kommentarene under innlegget får han både støtte, men også motstand for innholdet. Thoresen skriver blant annet følgende i Facebook-innlegget:

«Eg, og mange med meg, ber dagleg for Stord og alle som bur her, om lækjedom for sjuke, styrke for svake, om frelse for syndarar, om lys for alle som har det mørkt, om trøyst for dei som sørgjer og mangt anna. Laurdag ber eg: «Herre, miskunna deg over oss!», skriver han.

Thoresen skriver også at «vi» med Pride «hyttar med knyttnevane» mot Gud.

Thoresen understreker overfor Stord24 at han skrev innlegget i kraft av rollen som pastor.

– Bakgrunnen for dette innlegget er er jo at jeg er pastor i en kirke på Stord, og er forpliktet til å gi etisk veiledning. Derfor uttrykker jeg meningene mine på denne måten. Synd fører alltid samfunn vekk fra Gud, uttaler han.

Han sier videre at han ikke forkynner i klasserommet, og at det er problematisk å skille rollene som lærer og pastor.

Rektor: – Vi inkluderer alle

Rektor ved Stord ungdomsskole, Anne Sissel Mugaas, understreker overfor VG at Thoresen uttaler seg som en privatperson, og at innlegget ikke representerer skolens tanker og holdninger.

– Vi har ikke bedt om denne oppmerksomheten. Vi inkluderer alle, og hos oss er alle velkomne, uavhengig av legning, sier hun.

– Forventer du at Thoresen klarer å skille rollen som privatperson og lærer når han underviser?

– Ja, jeg har en klar forventning om at alle som jobber hos oss klarer å skille sine private holdninger fra virke som lærer, sier Mugaas.

Jens Thoresen skriver i en tekstmelding til VG at han ikke har mer å tilføye.