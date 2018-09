1 av 4 STORE SKADER: To vogntog ble truffet av takplatene - og gjorde skader på bilene. Sjåføren lå og sov i bilen til høyre, TERJE AURMO

Takplatene på kommunehuset traff vogntog

INNENRIKS 2018-09-26T06:55:23Z

Store deler av taket blåste av kommunehuset i Skjåk og påførte deler av to vogntog som var parkert like ved store skader. - Til alt hell kom sjåføren som overnattet i den ene traileren uskadet fra det.

Publisert: 26.09.18 08:55 Oppdatert: 26.09.18 09:10

Det sier ordføreren i Skjåk i Oppland, Elias Sperstad til VG.

Hundre kvadratmeter av taket på kommunehuset ble flerret av i den kraftige vinden som herjet tirsdag kveld og natt til onsdag.

– Takplater og takfester blåste rett til himmels, to av kontorene til Skjåk Energi ble rasert og to trailere som stod parkert like ved fikk også store skader, forteller Sperstad videre.

– Man kan virkelig si at sjåføren som overnattet i det ene vogntoget bråvåknet. Han er tatt hånd om og er i beste velgående, sier Terje Aurmo, transportmegler og deleier i Aurmo Transport til VG.

Men de store materielle skadene til tross, er ordføreren først og fremst svært glad for at ingen ble skadet i det kraftige uværet.

– Dette var virkelig hell i uhell. Det er jo ikke uvanlig at det er folk ute på denne tiden av døgnet. Samtidig var vi forberedt på at det kunne bli kraftig vind og vi hadde sikret alle fotball- og håndball-mål. Men taket på kommunehuset holdt altså ikke, sier Sperstad

Mens vinden rammet innlandet hardt, er det først og fremst de store nedbørmengdene som har skapt omfattende problemer på Vestlandet. Håkon Myking i Hordaland 110-sentral fortalte til VG i halv sju-tiden at de hadde fått rundt 30 meldinger om at vann trenger inn i kjellere, garasjer, leiligheter og hus, i hovedsak i Bergen.