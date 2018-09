MOBILBRUDD: PST vurderer risikoen ved at Sandberg tok med seg tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy». Foto: Skjermdump

Aftenposten: PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

INNENRIKS 2018-09-08T12:25:11Z

PST mener det er «sannsynlig» at Per Sandbergs sikkerhetsbrudd har gitt fremmede e-tjenester informasjon, skriver statsministeren i et brev til Stortinget.

Publisert: 08.09.18 14:25

Aftenposten siterer videre fra brevet:

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina . Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy», heter det i brevet.

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran.