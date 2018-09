SVAK FRAMGANG: Arbeiderpartiets oppslutning i Bergen har vært fallende siden de kom til makten i 2015. Den siste meningsmålingen viser en svak framgang fra juni. Her byrådsleder Harald Schjelderup og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Schjelderup tar ikke gjenvalg. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

VG-måling: Sentrum på vippen i Bergen - Ap sliter tungt

Arbeiderpartiet og dagens byrådspartier er fortsatt langt unna flertall i Bergen bystyre. KrF og Venstre vil trolig avgjøre hvem som får makten i Norges nest største by, viser ny måling.

Selv om Arbeiderpartiet har en svak økning fra forrige meningsmåling, er tallene svært svake: Bare 26,1 prosent av de spurte ville stemt Ap dersom det var kommunevalg i Bergen i dag.

Det er mer enn 11 prosent lavere enn ved valget i 2015.

Samtidig befester Høyre sin posisjon som størst i Bergen, med en oppslutning på 34,7 prosent. Det viser det nyeste partibarometeret utført av Respons Analyse for VG og Bergens Tidende.

Selv om de nyeste målingene ser lyse ut for Høyre, er de avhengige av at Venstre og KrF forlater Ap-samarbeidet til fordel for Høyre ved neste kommunevalg, dersom Høyre igjen skal overta byrådskontorene.

Til sammen trenger de 34 representanter i bystyret for å sikre seg flertall.

– Det er en del uavklarte spørsmål i Bergen for tiden, oppsummerer Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse i forbindelse med den ferske målingen.

– Det ser ut til at Høyre i seg selv har kommet til hektene igjen, men de mistet jo alliansepartnerne sine ved forrige valg. Det må gjøres en politisk jobb for eventuelt å få dem tilbake, sier Olaussen og viser til Venstre og KrF.

– Hvordan KrF og Venstre vil stille seg etter et nytt valg, blir det store spørsmålet. Vil de være tro mot sin byrådspartner (Ap), eller vil de se mot andre? KrF og Venstre sitter med mye makt nå, sier Olaussen.

Han tilføyer raskt at ingen av de to vippepartiene gjør det særlig bra i målingen: Venstre går tilbake med seks prosentpoeng siden juni, mens KrF, som hadde 4,3 prosent ved forrige måling, nå får en oppslutning på 3,4.

– Begge partiene sliter med oppslutningen, sier Olaussen, som også spekulerer i hvorvidt Arbeiderpartiet vil forsøke å få til et samarbeid med Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Sistnevnte har doblet oppslutningen siden forrige kommunevalg. En konstellasjon med Ap, Sv, MDG og Rødt vil imidlertid ikke være nok til å sikre flertall - disse partiene vil da være avhengige av enten Venstre eller KrF.

Byråd Erlend Andreas Horn (V) sier til VG at partiet ønsker å gå til valg på et fortsatt samarbeid med Ap og KrF. Byråder fra sistnevnte parti snakker også varmt om en forlengelse av samarbeidet etter kommunevalget i 2019.

– Vi trenger fornyelse

Sentralt står også spørsmålet om hvem som blir ny byrådsleder høsten 2019. Nåværende leder Harald Schjelderup (Ap) har meldt at han ikke kommer til å stille til gjenvalg. I Høyre er det fortsatt uklart hvem som vil toppe listen til valget. Nominasjonskomiteen legger fram sitt forslag neste uke.

Høyres gruppeleder Hilde Onarheim bekrefter overfor VG at hun gjerne er med fire år videre i Bergens-politikken. Hun er også klar på at partiet ønsker nye profiler.

– Vi er alle enige om at vi må fornye oss, sier gruppelederen.

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har tidligere vært utpekt som en mulig byrådslederkandidat. Meyer takket ja til tilbudet med en betingelse om at hun ikke ønsket å være i politikken dersom Høyre nok en gang havnet i opposisjon. Den betingelsen gikk ikke partiet med på, skrev Bergens Tidende i juli.

SV vokser

Det er Høyre (34,7), Ap (26,1) og SV (10,6) som har størst oppslutning i meningsmålingen for august. Samtlige partier har imidlertid en nedgang fra den samme målingen i juni, med unntak av Miljøpartiet de grønne, som har vokst fra 2,3 til 3,4.

Sammenlignet med kommunevalget i 2015 er det Høyre som har hatt den største framgangen. Partiet har vokst med mer enn ti prosentpoeng. For Arbeiderpartiet er historien stikk motsatt. De har gått fra en oppslutning på 37,8 ved forrige valg til 26,1 i den nyeste målingen.

– Ap har hatt et ruskete år

Arbeiderpartiet i Bergen har siden valget i 2015 gått kraftig tilbake i velgeroppslutning. De siste månedene har partiet imidlertid hatt en svak framgang, fra 22,2 prosent i mars til 26,1 prosent i august.

Ved forrige kommunevalg gjorde partiet det som Olaussen i Respons Analyse beskriver som finurlig, da de inngikk samarbeid med de gamle Høyre-vennene KrF og Venstre.

Etter tre år i byrådet, og svært lav oppslutning sammenlignet med forrige valg , er Ap-byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) optimistisk til resultatene ved neste kommunevalg.

– Valgresultatene kommer til å være annerledes enn dette, mener han.

– Høyre har ikke klart å svare på hvem de ønsker å samarbeide med i Bergen, supplerer byråden, som også mener at Høyre har skjøvet fra seg KrF og Venstre i den omstridte Bybane-saken.

Han forklarer Arbeiderpartiets fallende målinger i Bergen med at de samsvarer med den nasjonale trenden som har vært for partiet.

– Ap har hatt et ruskete år. Nå er Ap og Jonas (Gahr Støre) på offensiven nasjonalt, og jeg er superoptimist til det siste året.