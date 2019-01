KASTES UT: TV-pastor Jan Hanvold og Visjon Norge har fått frist til 24. januar å flytte ut av lokalene de sender TV fra i Drammen. Foto: Bjarte Ystebø, Norge IDAG

Kristen-TV: - Kastes ut av eget bygg

INNENRIKS 2019-01-18T12:11:31Z

Den kristne TV-stasjonen Visjon Norge må flytte ut av bygget de holder til i i Drammen innen 23. januar.

Bakgrunnen er at Visjon Norge driver TV-virksomhet uten godkjenning i sine lokaler i Øvre Eikervei i Drammen .

– Det har nå toppet seg ved at Drammens kommunes tekniske etat kaster oss ut av vårt eget bygg den 24. januar. Ut av bygget hvor vi har holdt til i 16 år. Vår advokat skjønner ingenting, sier Jan Hanvold til avisen Norge Idag som først skrev om saken.

VG har tidligere skrevet om at Visjon Norge har tilbudt Guds velsignelse til seere som vil betale 50.000 kroner

Hanvold, som er grunder og daglig leder av Visjon Norge er oppgitt og sier de er forfulgt over Drammen kommune.

- Her i Norge blir bibel-troende kristne spottet og hånet. Vi blir ikke satt i fengsel enda, men vi blir økonomisk forfulgt av det offentlige til de grader at vi nå blir kastet ut av eget bygg. Og vi blir trakassert av media, sier han til idag.no .

Ifølge sine egne nettsider er TV Visjon Norge den første skandinaviske kristne TV-kanalen som sender 24 timer i døgnet til hele Skandinavia.

– Fristen er utløpt

Drammen Kommune bekrefter at Visjon Norge har fått frist til 23. januar med å flytte ut av lokalene de sender TV fra i dag.

– Drammen kommune ved Byplan har fattet vedtak om opphør av bruk på grunn av manglende tillatelse til dagens bruk den 19. november 2018, med frist 23. januar 2019. Vedtaket er per i dag ikke påklaget og klagefristen er utløpt, sier Milla Flesche, avdelingsleder for juridisk avdeling byplan i Drammen kommune til VG.

Bakgrunnen for vedtaket er i følge Flesche en anonym innmelding som kommunen mottok mai 2018.

Godkjent for bil- og verksted

- Hvilket formål er bygget godkjent for?

– Godkjent bruk av eiendommen (102/4, Øvre Eikervei 126) er verksteds- og lagervirksomheten, import og forhandlinger av biler. Øvrige rom er godkjent til administrasjonslokaler knyttet til bil- og verkstedsvirksomheten, sier hun og legger til:

Ny bruk til av lokalene til TV-produksjon med innredning av flere TV-studioer, kontorer med videre er en søknadspliktig bruksendring etter plan- og bygningsloven. Dette fremgår av vårt vedtak.

- Har Visjon Norge søkt om omdisponering av bruken av eiendommen?

– Kommunen har mottatt en søknad om dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen som skal behandles av byggesaksavdelingen.

– Jobber på spreng

Hanvold har ikke gitt opp og vil jobbe for å fortsette sendingene fra TV-stasjonen i Drammen.

– Vi arbeider på spreng for at Visjon Norge fortsatt skal være på lufta. Og som lovlige borgere flytter vi inn i andre lokaler. Den 13. februar skal formannskapet i Drammen kommune avgjøre skjebnen til TV Visjon Norge. Spørsmålet er vi kan få dispensasjon i to år, da vi faktisk uansett hadde tenkt at vi skulle gjøre en nyordning, sier han til Norge Idag.

- Hva skjer om Visjon Norge ikke flytter ut av bygget innen fristen?

– Om bruken ikke opphøres innen fristen i vedtaket vil det kunne kreves inn løpende tvangsmulkt på 7 500 kroner per dag, som er i tråd med vårt vedtak. Vi tar forbehold om den innsendte søknaden og byggesaksavdelingens behandling av denne. Vi har per i dag ikke mottatt noen søknad om fristutsettelse på pålegget om opphør av bruk, sier Flesche.

Hanvold ber om at sunn fornuft vil avgjøre saken.

– Vi har gjort vårt beste. Aldri på disse 16 årene har vi hatt noen naboklager. Aldri har vi brutt brannforskrifter. Vi ber om at sunn fornuft må avgjøre saken i formannsskapet, og ikke misnøye med vårt kristne ståsted. Vær med i bønn, oppfordrer Hanvold i Norge Idag.

Det har ikke lyktes VG å få kommentar av Jan Hanvold i dag.