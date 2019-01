SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. Politiet mistenker at hun er kidnappet. Foto: Jørgen Braastad

Ekspert om kidnappingtrusler mot rike: De fleste sakene blir aldri anmeldt

INNENRIKS 2019-01-18T09:21:58Z

Det er svært få politisaker som ligner på Lørenskog-forsvinningen. Dermed blir det vanskelig å skape et tydelig trusselbilde, sier sikkerhetsrådgiver Roger Stubberud.

Publisert: 18.01.19 10:21 Oppdatert: 18.01.19 11:15

– Jeg kjenner til tre eksempler på saker som kan ligne på denne, som ikke er anmeldt til politi. Men med 16 års politierfaring finnes ikke empiri fra slike typer saker, og det gjør etterforskning svært vanskelig.

Det sier sikkerhetsrådgiver og tidligere politietterforsker Roger Stubberud, som nå jobber i selskapet Procope, som spesialiserer seg på risikoanalyse.

Det er 79 dager siden Anne-Elisabeth Hagen (68), gift med forretningsmann og milliardær Tom Hagen, forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Politiets hovedhypotese er at kvinnen ble kidnappet, og ifølge opplysninger VG har fått er det stilt krav om løsepenger, i tillegg til et funn av trusselbrev på eiendommen.

Både hos politi og presse ble forsvinningen holdt hemmelig i nærmere to måneder før offentligheten fikk vite om det. Politiet tror at profesjonelle aktører står bak, og politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har beskrevet saken som unik i verdenssammenheng.

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har også uttalt at kidnapping og løsepengekrav er et fenomen som kan potensielt kan ramme også norske næringslivstopper.

Det omtales som tiger-kidnapping, med referanse til fremgangsmåten i jakten på rovdyret.

– Må finne en måte å rapportere på

Stubberud sier at saker som kan sammenlignes med Hagens forsvinning er sjeldne. Når de dukker opp, blir de svært sjelden anmeldt.

– I saker som dreier seg om forfølgelse, utpressing eller kidnapping, er gjerne det beste rådet man får å ikke gå ut med det. Hvor skal politiet da hente info, når man etterforsker lignende saker, sier han.

– Alt dette er ikke tiger-kidnappinger, men saker som havner hos private aktører, som ofte blir løst ganske raskt, blir aldri anmeldt. Sikkerhetsbransjen sitter med mye kunnskap om dette, men deler erfaringene hverken med politiet eller hverandre. Det er en vanskelig situasjon, og noe som aktørene må finne en måte å rapportere om, sier Stubberud.

Uklart trusselbilde

Mangel på empiri gjør også trusselbildet uklart, forteller han, men vektlegger at han ikke dermed vil overdramatisere hvor stor trusselen er.

– At det ikke blir anmeldt, betyr ikke at dette er et økende samfunnsproblem. Men det er en skjult kriminalitetstype, og et problem jeg heller ikke vil underkommunisere, vektlegger han.

Stubberud nevner også tre prototyper på aktører som går igjen i denne typen kriminalitet:

Kriminelle som kidnapper kriminelle

Lykkejegere, gjerne mobile vinningskriminelle

Profesjonelle aktører

Det holdt han foredrag om i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) fredag, og snakket blant annet om trusselbildet og aktørene som kan stå bak.

Bakgrunnen var, ifølge NSR, mange henvendelser om temaet kidnapping blant næringslivsaktører.

– Vi merker et stort informasjonsbehov. Noen er bekymret, andre lurer på om det haster å få på plass sikkerhetstiltak. Våre råd går i store trekk ut på å tenke seg om, roe seg ned og ikke gå rett på tiltakene, sier seniorrådgiver i NSR, Anette Tinglum, til VG.

Mener vi har mye å gå på på sikkerhet

Tidligere sjef i beredsskapstroppen og nå sikkerhetsrådgiver, Anders Snortheimsmoen, sier til VG at nordmenn har noe å gå på når det gjelder personlig sikkerhet.

– Jeg vil ikke si at trusselnivået er høyere på grunn av det som har skjedd. Men jeg vil oppfordre folk om å ha gode rutiner når det gjelder egen sikkerhet, sier Snortheimsmoen.

Han legger til at det ikke hjelper å holde hendelser som Lørenskog-forsvinningen hemmelig for folk flest.

– Vi må snakke om slike ting, og om vår egen hverdagsberedskap. Man bør kunne tenke seg «kan dette skje meg?» uten at man dermed skal øke frykten i samfunnet, sier Snortheimsmoen.