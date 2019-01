I FJØSET: Avvist av mor, men god og varm takket være Kari Wøyens Ulvang genser Foto: PRIVAT

Mamma ville ikke ha Julia - reddet av ullgenser

Kua skjønte ikke at den hadde fått kalv da lille Julia meldte sin ankomst i romjulen. Siden hun ikke ville ta seg av kalven, måtte bonde Kari Wøyen trå til.

Nød lærer som kjent naken kvinne å spinne, og Wøyen visste råd. Hun spant inn i huset hvor hun hadde en god og velbrukt Ulvang genser liggende. Den hadde fått litt vel hard medfart i vaskemaskinen, men fordelen var at den dermed hadde blitt akkurat passe stor til Julia, som var født 14 dager for tidlig.

Det var avisen Gjengangeren som først omtalte saken.

– Den kom litt for tidlig og moren skjønte ikke at kalven kom. Jeg tenkte at jeg måtte få henne til å slikke kalven ren og la litt kraftfôr oppå kalven, for mora er veldig glad i kraftfôr. Men hun spiste bare kraftfôret og gikk, sier Wøyen til VG. Det lille juledramaet fant sted på Sande bruk på Skoppum i Vestfold .

Det er viktig at kua slikker kalven sin ren etter fødselen. Det gjør ikke bare kalven tørr og fin, men masseringen får også blodsirkulasjonen godt i gang.

Gned kalven tørr

Wøyen prøvde nok en gang å lure kua til slikke kalven sin, denne gangen med litt silo. Men heller ikke det fungerte.

– Da begynte jeg å gni henne med masse halm mens mora sto og så på og lurte på hva jeg drev med, forteller Wøyen som tenkte at det kunne bli litt kaldt for den nyfødte kalven. Det var ikke SÅ varmt i fjøset heller.

En annen ku, som også nettopp hadde kalvet, viste først stor interesse for Julia og Wøyen håpet at hun kanskje kunne få kua til å ta henne til seg.

– Noen ganger går det, at de adopterer. Det hadde vært enklere for meg. Hun var interessert i kalven og begynte å slikke den og ordne og styre mens hennes egen kalv sov. Men da den våknet, friket hun helt ut. Hun tenkte vel at to stykker er alt for mye for meg, forteller Wøyen.

Så hun fant frem et håndkle og fortsatte å gni Julia ren og varm.

Godt vasket

– Men så kom jeg på at jeg hadde den litt for godt vaskede Ulvang-genseren, sier Wøyen som tredde genseren over kalvens forbein og hode og stripset den fast over ryggen så den ikke skulle falle av.

I løpet av den første natten var hun ute i fjøset to-tre ganger for å sjekke at alt gikk bra med lille Julia.

– Det gikk fint, hun er en kvikk og fin kalv. Jeg kjente etter at det ikke ble for varmt, men det var som å kjenne inn under en dyne – godt og varmt – slik jeg ville hatt det hvis jeg var kalv, humrer Wøyen som har totalt 160 dyr.

Hun forteller at Julia tar godt for seg i matfatet, hun drikker hele åtte liter melk om dagen. Og siden de driver økologisk, er det ikke tilsetning men ekte kumelk hun lepjer i seg.

Kastet genseren

Men fredag hadde Julia fått nok av genseren.

– Hun tok den av seg i går, tråkket seg ut. Da er du blitt stor nok til å slippe genseren, sier Wøyen som søndag har tenkt å la Julia komme over i «barnehagen» til de andre småkalvene. Enn så lenge har hun hatt en binge for seg selv.

– Det er en god, tillitsfull kalv.