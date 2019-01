JULENISSE PÅ OVERTID: I 15 år har Åse Lerfald vært postens juledetektiv – og julenisse. Nå har hun bare en uke igjen på seg med å spore opp hvem som skal ha de siste julepakkene som ingen foreløpig vet hvem som skal ha. Kontorplassen hennes er full av pakker og julenisseutstyr for å holde på den rette stemningen. Foto: Helge Mikalsen

Åse er postens juledetektiv

INNENRIKS 2019-01-06T12:15:01Z

Kjære Hannah- savner du pakken og pengene som pappa sendte deg til jul? Åse kan hjelpe deg. Hun er Postens juledetektiv og hun sitter fortsatt med 140 uløste julegavemysterier. Et av dem er til Hannah fra pappa.

– Men det begynner å haste nå. Vi har bare en uke på oss. Etter det går jeg tilbake til min vanlige jobb i posten, sier Åse Marie Lerfald til VG.

Hun har sin «egen» hjemmeside på posten.no. Her har hun lagt ut bilder og beskrivelser på brev og pakker som hun så langt ikke har klart å spore opp hverken avsender eller mottager på.

Kjenner du igjen gaven til Hannah fra pappa? Kontakt VG!

– Jeg falt veldig for gaven til Hannah fra pappa. Det er en julegave med masse farger, gullbånd og en konvolutt. Pakken er funnet på postterminalen på Hamar og ligger trygt forvart i Oslo nå. Enten skulle den til Hedmark eller et sted i Oppland, eller så er den sendt fra dette distriktet, sier Åse Marie Lerfald.

Men det er ikke bare Hannah som Åse har gaver liggende til.

– Her er det pakker til Henrik og August, Emma og Ulrik, Teddy, Carina og Anette, fortsetter postens juledetektiv.

Det er en jobb hun har hatt fra 10. desember til 10. januar i 15 år – og stortrives med jobben. Noe kontorplassen hennes bærer preg av. Ikke bare står de fleste av julegavene hun prøver å spore opp eierne til i et hjørne, pulten hennes er kranset med julenisseluer og julepynt av ymse slag.

– Jeg har kjøpt meg en nisselue for hvert år jeg har holdt på med dette. Rett og slett fordi det er gøy, sier Åse med et stort smil.

Samtidig legger hun ikke skjul på at dette er en jobb hun tar på høyeste alvor.

– Noen år har jeg også jobbet på julaften. Drømmen har vært å finne noen som bor i nærheten, ta bilen, reise ut, ringe på døren og spørre om de savner denne pakken. Være skikkelig julenisse, sier Åse Lerfald.

Vanligvis sitter hun ikke igjen med flere enn ti uløste gavemysterier. Hun synes selv hun er blitt ganske flink til å spore opp hvem som egentlig skal ha julepresangene som kommer inn til henne.

– Jeg går på Facebook, googler og bruker det nye postadresseregisteret flittig.

Men hun har ikke lov til åpne pakker eller brev. Skulle for eksempel faren til Hannah ta kontakt med henne, kan hun med hans tillatelse åpne pakken for å sjekke at det virkelig er pakken som han har sendt til Hannah.

– Den største utfordringen er når det bare står «fra Per til Kari» på en pakke. da er vi avhengig av tips fra dem som har vært inne på nettsiden vår, sier Åse, som setter spesielt stor pris på en tipser.

– Helen fra Ulsteinvik har tipset og hjulpet meg i fire år nå. Hun gir meg løsninger som jeg ikke fatter hvordan hun kommer opp med. Kanskje ikke så rart at vennene hennes bare kaller henne for «kripos», sier Åse.