VAKTE OPPSIKT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier informasjonen om Eirik Jensen gikk inn på han. Foto: Solberg, Trond

Slik reagerte riksadvokaten på Jensen-anklagene

INNENRIKS 2019-01-04T11:30:13Z

Etter vitnemålet i retten fredag sa riksadvokat Tor-Aksel Busch at anklagene mot Jensen gikk inn på ham.

Publisert: 04.01.19 12:30

I februar 2016 ble Eirik Jensen informert om den alvorlige tiltalen mot ham. Jensen er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj, grov korrupsjon og brudd på våpenloven.

I sin forklaring sa riksadvokaten at han har hatt profesjonell kontakt med Jensen i ulike sammenhenger. Busch forteller at informasjonen om Jensen vakte oppsikt.

– Det var informasjon som gikk inn på meg. Han var en person som etter mitt syn hadde mange gode tanker om overgangen mellom informantbehandling og straffesak. Det hadde vært nyttig å diskutere det med ham, sa riksadvokaten til pressen fredag.

Ikke informert om straffbare forhold

– At det var ulike oppfatninger av Eirik Jensen i norsk politi, tror jeg de aller fleste har hørt, men at det her var spørsmål om straffbare forhold, det er ikke informasjon jeg var kjent med, sa riksadvokaten.

Busch forteller at det var forskjellige oppfatninger om måten han arbeidet på og hvor flink han var.

– Jeg vet det har vært noen etterforskninger mot Jensen tidligere, men at ingen har resultert i noen positive påtaleavgjørelser, fortalte Busch.

Står for tiltalen

Riksadvokaten sa det ikke har fremkommet noe i dag som endrer på deres beslutning knyttet til tiltalen mot den tidligere politimannen.

– Jeg kan forsikre om at tiltalebeslutningen ble utferdiget etter en samvittighetsfull, grundig vurdering. Det har ikke kommet fram noe her i dag som endrer den beslutningen, sa Busch.