I RETTEN: Riksadvokat Tor-Aksel Busch vitnet fredag i Jensen saken. Dommer Kristel Heyerdahl bemerket overfor lagretten at det er svært uvanlig at riksadvokaten vitner i en straffesak. Foto: Trond Solberg

Riksadvokaten om det hemmelige prosjektet i Jensen-saken: Har ingen betydning

INNENRIKS 2019-01-04T08:57:09Z

Fredag sto riksadvokat Tor-Aksel Busch i vitneboksen i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Publisert: 04.01.19 09:37 Oppdatert: 04.01.19 10:42

Rettssalen var nesten fullsatt av presse og publikum da riksadvokat Tor-Aksel Busch skulle vitne i straffesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen.

– Det er en alvorlig sak, og det er en kjedelig sak uansett utfallet, sa riksadvokat Busch til pressen før han gikk inn i rettssalen. Han sa videre at han ikke hadde noen spesiell reaksjon da han ble innkalt som vitne.

Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe fortalte at hovedgrunnen til at han var innkalt, var riksadvokaten og riksadvokatembetets rolle i oppstarten av etterforskningen mot Eirik Jensen.

Saken oppdateres underveis.

– Fare for liv og helse

Kleppe hadde også spørsmål til det nasjonale prosjektet. Busch ba om forståelse for at det nasjonale prosjektet ligger litt tilbake i tid, og at han for første gang ble involvert i prosjektet i 1998.

Han fortalte at prosjektet kom fra et politidistrikt, men ble gjort nasjonalt fordi det var av nasjonal interesse.

– Det var et sensitivt prosjekt, med fare for liv og helse om det kom ut, sa Busch. Han forklarte at det var derfor han ble involvert i prosjektet.

Riksadvokaten fortalte at Einar Aas kontaktet ham i 2011 på grunn av et problem. Aas var redd prosjektet ikke skulle bli holdt hemmelig lenger.

– Har ingen betydning

Kleppe lurte på om riksadvokaten ble informert om at prosjektet skulle avsluttes. Busch sa det var omtalt i 2013 at prosjektet skulle termineres.

– Jeg er en av de få som kjenner prosjektet godt, og vet hva det dreier seg om. Jeg var ikke involvert i det operative på noe vis, sa han.

Kleppe lurte på om det er noen berøringspunkter mellom det nasjonale prosjektet og saken mot Jensen og Cappelen.

– Jeg har besluttet tiltalen mot de to, og etter min overbevisning er det ingen sammenheng mellom disse prosjektene. De har ingen betydning for hverandre, svarte han.

Snakket om informantbehandling

Busch sa han hadde hatt kontakt med Jensen flere ganger. Men at han ikke kan huske å ha hatt noen saker med Jensen som statsadvokat.

– Jeg hadde invitert han til møte så han kunne fortelle om sine erfaringer, sa Busch. Jensen nikket bekreftende.

Kleppe spør om kontakten med Jensen dreiet seg om informantbehandling som metode.

– Det stemmer. Vi har ikke vært innom konkrete saker. Dette har vært på det generelle plan, med ulike problemstillinger, sa riksadvokaten.

Busch fortalte at informantinstruksene skal følge, og at det ikke skal være noe behov for å bryte dem.

Ble informert om Jensen

Busch forteller at han på et møte på Soria Moria 11. desember 2013 fikk beskjed fra politiet i Asker og Bærum om Gjermund Cappelen og at en tjenestemann skulle være involvert.

– Dagen før hadde man et telefonnummer som var registrert på en pakistansk borger som var utvandret fra Norge. Der det hadde vært en tett kontakt i tre måneder med Cappelen, sa Busch.

Han forteller at det viste seg at telefonen ble brukt av Jensen, og at det førte til et møte på Grønland som ble spanet på.

– Jeg er ansvarlig også for sakene spesialenheten etterforsker, sa Busch til lagretten.

Han fortalte at han ga to muntlige beskjeder.

– Det ene var at Asker og Bærum skulle fortsette etterforskningen av Cappelen, og at Spesialenheten skulle informeres.

– Cappelen ville gi opplysninger

Riksadvokaten sa han fikk en telefon fra politimesteren i Asker og Bærum i januar 2014. Hun ønsket et snarlig møte.

10. januar møttes de, og ble orientert om utviklingen i saken mot Cappelen.

– Det hadde vært kontakt med polititjenestemenn i hennes distrikt og Cappelen. Cappelen hadde sagt han ville komme med opplysninger mot betingelser, sa Busch.

Kleppe lurte på hva Busch bestemte seg for.

På den tiden var det ikke igangsatt etterforskning mot Jensen, men Spesialenheten gjorde sine vurderinger. Riksadvokaten svarte igjen at Asker og Bærum etterforsket Cappelen og at Spesialenheten gjorde vurderinger rundt Jensen.

Ba om amnesti

Riksadvokaten fortalte at det på møte ble snakket om betingelsene Cappelen ønsket. Han mener Cappelen hadde brukt ord som amnesti.

– Jeg sa at amnesti ikke finnes i vår prosess. Det å løslate fra varetekt gjør vi ikke. Cappelen hadde ikke gitt noen grad av substansiell informasjon, det var derfor ikke noe å vurdere, sa riksadvokaten.

Busch sier beskjeden fra han var klar: de ville ikke jobbe på den måten.

– Så fikk vi se hva som ville komme i en eventuell tilståelsesrabatt. Det var ingen diskusjon rundt dette. Vi brukte en liten del av møtet på den saken, sa han.

Møte med de Vibe

Riksadvokaten fortalte også om et møte han hadde med Cappelens forsvarer Benedict de Vibe 13. januar 2014. Busch sa han på møtet fortalte de Vibe at det ikke bar igangsatt etterforskning mot Jensen, men at det i så fall måtte ligge hos Spesialenheten.

Busch sier Cappelens forsvarer aldri tok opp strafferabatt på møtet.

Elden spurte hvorfor Benedict de Vibe ville ha dette møtet med riksadvokaten. Busch svarte at Elden må snu seg rundt og spørre de Vibe om det.

Elden spurte om riksadvokaten mener budskapet hans ble brakt videre i Ila-samtalene.

– Jeg har ikke finstudert dette. Det er vel nyanser i det minste som kunne vært ordlagt annerledes, svarte han.

Spurte om betaling

– Er du kjent med at han i 2014 fikk en stor utbetaling? spurte Elden.

Riksadvokaten sier han var kjent med dette etter et møte 17. desember 2013.

Elden lurte på om Busch er kjent med at betalingen var på bakgrunn av mange overtidstimer, beredskap og lignende. Busch sa han ikke er kjent med det.

Elden ønsket at riksadvokaten skulle fortelle mer om det hemmelige prosjektet. Busch svarte at han ikke kommer til å si noe om innholdet.

– I politimannens interesse

Busch sier det er i politimannens interesse at en sak blir etterforsket.

– Det var informasjon her om at en kar som var blitt frastjålet et stort narkotikaparti tar kontakt med en politimann for å spørre om informasjon rundt dette, sa han.

Riksadvokaten fortalte at han hadde vært glad om det ble etterforsket hvis han var politimannen.

– Jeg tenkte også at med hensyn til Eirik Jensen så var det viktig at saken ble undersøkt, sa Busch.