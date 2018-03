Lever av å selge isblokker

Publisert: 13.03.18 21:04

HEMNESSJØEN (VG) Her høster de «isbarrer» fra Hemnessjøen i Østfold. Hvert tonn koster 4000 kroner, pluss moms.

Isen har tidligere blitt brukt til alt fra skulpturer, isbarer, ishoteller, isbiter og ølkrus til markedsføring eller blikkfang på messer.

Thomas Orderud (41), som også har levert produkter til film- og TV-industrien, har funnet en iskald levevei.

– Voldsomt rik blir jeg ikke, men jeg treffer mange spennende mennesker, sier Trøgstad -mannen som driver Designice Norway.

Orderud teller også hvor mange statsråder som har sett isen hans i en eller annen sammenheng.

– I fjor var det tre, flirer han.

Bruker motorsag

Denne uken har det vært hektiske og lange arbeidsdager ute på Hemnessjøen hvor isen ligger 50 cm tykk. Vinteren 2010–11 var den hele 80 cm og inne i ishallen som Orderud har bygget hjemme på gården, ligger det fortsatt store, klare blokker fra denne gullsesongen.

En traktor skjærer langsidene på hovedråken og så går 41-åringen etter og kutter tvers over stykkene for hånd med en uvanlig lang motorsag.

Etterpå hentes isblokkene, som er to meter lange, en meter brede og i snitt veier ett tonn, av en liten hjullaster. De legges pent på trepaller på en lastebil og kjøres så et par km til ishallen.

– Kvaliteten i år er god, men ikke den helt ypperste, forteller Orderud.

Isen er klar, med noen sprekker og bobler. Og du kan se vekstsonene. De nederste 15 klare cm stammer fra Sibir-kulden som har herjet de siste ukene.

På en dag kan de fire-fem karene fort ta opp 140 tonn is når de jobber på spreng.

Tilfeldig start

Det hele begynte ved en tilfeldighet for snart 15 år siden. Thomas Orderud var i bygg- og anleggsbransjen og måtte overnatte på Lillehammer i forbindelse med jobben. Der kom han i snakk med en iskunstner i baren.

– Han pratet om det han drev med. Det hørtes veldig spennende ut og han trengte noen som kunne gi ham is med god kvalitet til sine prosjekter, forteller Orderud.

Fjorten dager senere var han på Hemnessjøen og tok noen prøver.

– Isen så ut til å være veldig bra til slik bruk. Så rullet det bare på og ble mer og mer, og nå lever jeg av det, smiler Orderud.

Bygget ishall

For rundt 11 år siden bygget han en 400 kvadratmeter stor ishall til den nette sum av tre millioner kroner og for fire år siden investerte han nok en million for å kjøpe en robotarm til å skjære og foredle is.

Orderud kan blant annet skanne inn personer og lage en eksakt kopi av dem i is. Men med en prislapp på 30 000–35 000 kroner for en slik skulptur er det ikke det det går mest av, for å si det slik.

Denne uken bygger 41-åringen blant annet en miniatyrutgave av hoppbakken i Holmenkollen til World Cup og han har også levert en iskule til Antarktis. Noen kunder i utlandet har han også.

I ishallen, som kan romme drøye 500 tonn is, ligger det isblokker helt tilbake fra 2009 sesongen. De er litt rundere i kanten siden noe har fordampet

Orderuds firma har også bygget en drive-in snøscooter kino i Kautokeino.

– Da hadde jeg med 50 tonn is herfra som ble fraktet med lastebil, forteller han.

Sammen med 10-åringer fra Trøgstad har Orderud også levert 10–15 snømenn til filmen «Snømannen».

– I 2010 bidro jeg til snøhotellet i Kirkenes. Og vi leverer alltid is til hotellet i Hunderfossen, avslutter Orderud.