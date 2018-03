VAKSINETOMT: Hepatitt A vaksinen kommer ikke før tidligst i mai. Foto: Gisle Oddstad

Mangel på hepatitt A-vaksine

Publisert: 15.03.18 16:55 Oppdatert: 15.03.18 17:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-15T15:55:09Z

Det er en mangel på hepatitt A-vaksine til voksne, melder Folkehelseinstituttet. Grunnen er at produsentene ikke klarer å levere nok vaksine.

– Mangelen på vaksine gjelder over hele verden. Produsenten av hepatitt A vaksine greier ikke å levere nok vaksine i forhold til etterspørselen, og derfor opplever vi nå en forbigående mangel på vaksine, forklarer seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet , Heidi Lange.

Folkehelseinstituttet (FHI) er i praksis tom for både Vaqta og Havrix til voksne. De er også tom for den alternative vaksinen Avaxim, skriver FHI på sine hjemmesider.

Vaqta og Avaxim blir tilgjengelig tidligst i mai. Havrix blir ikke tilgjengelig før tidligst i juli.

Vaksine på blå resept

– Hvor kritisk er mangelen?

– Vi er i en heldig situasjon i Norge med en lav forekomst av hepatitt A, så situasjonen er ikke kritisk. Det er holdt av doser med hepatitt A-vaksine som kan brukes ved eventuelle utbrudd og for personer som får hepatitt A-vaksine på blå resept, sier Lange.

Folkehelseinstituttet har også vaksiner til barn på lager.

Skal du ut å reise og trenger en vaksine er det imidlertid mulig å benytte seg av erstatningsvaksiner. Heidi Lange anbefaler vaksinasjons-trengende å ta kontakt med fastlege eller et vaksinasjonskontor. Det er viktig å starte planleggingen tidlig fordi bruk av erstatningsvaksiner ofte innebære flere doser, og dermed tar lengre tid.

Menn som har sex med menn

I høst ble det meldt om fem tilfeller av hepatitt A blant menn som hadde sex med menn i Oslo. Det førte til at menn som deltok aktivt på sexarenaer for menn i Oslo, fikk tilbud om gratis vaksine. Samtidig undersøkte Folkehelseinstituttet om utbruddene hadde sammenheng med lignende utbrudd ellers i Europa.

Fredag meldte smittevernoverlegen i Oslo at hepatitt A-utbruddet var over, og de som ønsket vaksine måtte dekke utgiftene selv. Da hadde Folkehelseinstituttet, siden november, distribuert 238 vaksinedoser gitt til msm, og registrert 11 tilfeller av smitte blant menn som har sex med menn.

– Har mangelen på vaksiner sammenheng med utbrudd av hepatitt A i Europa?

– Det er naturlig at etterspørselen etter vaksine øker i forbindelse med utbrudd, og når flere blir klar over at de kan forebygge hepatitt A infeksjon ved å vaksinere seg. Mangelen på vaksinen vi opplever nå, gjelder for øvrig over hele verden, ikke bare i Europa.

Fakta Hepatitt A Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset. Vanlig sykdomstegn er gulsott, slapphet, kvalme eller magesmerter. Ut fra symptomene er det ikke mulig å avgjøre hvilket av virusene du er smittet med. Bare en blodprøve kan vise det. Hepatitt A smitter gjennom forurenset mat og vann og gjennom blod. Det smitter også seksuelt gjennom munnsex og munn til anus kontakt. Hepatitt A kan være en plagsom sykdom, men den går over av seg selv uten behandling. Den blir aldri kronisk. Kilde: Folkehelseinstituttet