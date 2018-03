ALLE KAN GJØRE FEIL: Venstres Abid Raja peker på at alle kan gjøre feil i forbindelse med striden rundt Frps Sylvi Listhaug. Foto: Frode Hansen

Abid Raja om Listhaug-bråket: – Veldig sterk psykisk påkjenning for henne og familien

Publisert: 17.03.18 21:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-17T20:45:35Z

Venstres Abid Raja har vært en av Sylvi Listhaugs hardeste kritikere. Nå kjenner han på sympati for den tøffe stormen hun og familien hennes står i.

– Det hun ga uttrykk for i Facebook-innlegget, var totalt urimelig, usant og uakseptabelt. Men jeg tror alle har forståelse og respekt for at så hard medfart som hun nå får, er en veldig sterk psykisk påkjenning for henne og familien.

Det sier Venstres parlamentariske nestleder til VG under partiets landsstyremøte på Økern i Oslo lørdag.

Justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært i hardt vær den siste tiden etter at hun for over en uke siden publiserte det omstridte innlegget om Arbeiderpartiet og terror . Nå står hun overfor et mistillitsforslag i Stortinget tirsdag til uken.

Raja har tidligere vært i verbalt håndgemeng med Listhaug, blant annet da han i fjor i VG anklaget henne for å fremme hverdagsrasisme .

Kjenner ektemannen

Men den profilerte Venstre-politikeren delte også sin lesesalplass med Listhaugs ektemann Espen Espeset da de begge studerte jus.

– Dette må være en veldig krevende situasjon både for ham og henne. Vi i Venstre er opptatt av at vi tar vare på enkeltmennesket i alle situasjoner. Da er vi også opptatt av statsråder, sier han.

Rabalderet startet da Listhaug publiserte et Facebook-innlegg der hun slo fast at Arbeiderpartiet mente terroristers rettigheter veier tyngre enn nasjonens sikkerhet.

Bakgrunnen var at Arbeiderpartiet, sammen med stortingsflertallet, stemte mot å la Justisdepartementet frata norske fremmedkrigere passet uten å gå om domstolen. Venstre stemte også mot regjeringen - som de selv er en del av - sitt lovforslag.

Kan være tungt å stå i

Både Ap-politikere og Sylvi Listhaug har blitt utsatt for trusler og hets i den intense debatten de siste dagene. NRK melder lørdag at statsminister Erna Solberg (H) reagerer på at Listhaug og AUF har mottatt drapstrusler.

– Det er viktig at politiet følger opp de truslene som kommer mot henne. Men jeg synes også det er veldig leit å se at enkelte andre også får trusler i disse diskusjonene, sier Solberg.

Raja slår fast at mediepress kan være tungt og vanskelig å stå i.

– Mine tanker går til Espen også. Det er en påkjenning for ektefeller og familier å se sine nære og kjære i en slik storm. For familien må dette være en stor påkjenning. Det har jeg sterk sympati for, sier han.

Sier alle kan gjøre feil

Raja kritiserte Listhaug etter at det omstridte Facebook-innlegget ble publisert, men viser nå til at alle kan gjøre feil.

– Det må være mulig å få en sjanse til. Det er en god norsk verdi, og noe jeg skrev om før valget i fjor i en artikkel som ble veldig mye lest og delt. Når man både beklager, sier at man skal være varsom fremover og sier man er villige til å legge det bak seg og gå videre, synes jeg samfunnet skal være litt åpent for at folk kan gjøre feil, sier han.

Rødt fremmet mistillitsforslag mot Listhaug torsdag, som det skal stemmes over på tirsdag. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har varslet at de vil stemme for.

Det er med det altså opp til KrF om mistillitsforslaget vil få flertall.