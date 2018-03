SKJEBNESVANGERT DØGN: Tirsdag skal KrF om bestemme om Sylvi Listhaug får fortsette som justisminister. Foreløpig er ingenting avgjort. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Listhaug-krisen: Dette er alternativene

Publisert: 19.03.18 11:08 Oppdatert: 19.03.18 11:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-19T10:08:01Z

I morgen skal Stortinget avgjøre Sylvi Listhaugs skjebne – og med det regjeringens.

Ingenting tyder på at justisminister Sylvi Listhaug forsto hvilke krefter hun satte i sving, da hun la ut et bilde på Facebook med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

At hun til slutt beklaget saken, sammen med statsminister Solberg, holdt ikke.

Et mistillitsforslag fremmet av Rødt skal stemmes over i Stortinget tirsdag. KrF har de avgjørende stemmene, og innkalte mandag til landsstyremøte for å avklare om de vil kaste justisministeren, eller ikke.

Ifølge VGs kilder har statsministeren bestemt seg for å sette hardt mot hardt, og vil gå av dersom mistillitsforslaget får flertall.

Dermed er det to muligheter:

KrF kaster Listhaug – vel vitende om at det vil bety en ny regjering

KrF lar Listhaug fortsette

Begge muligheter åpne

VGs politiske kommentator Frithjof Jacobsen sier det kun er to mulige utfall, og at KrF kan gå begge veier.

– Det kan også være at KrF finner en formulering som gjør det helt klart at de ikke har tillit til Listhaug, men at de ikke kommer til å felle regjeringen på denne saken. Mange anser det som usannsynlig at Hareide eller partiet egentlig har lyst til å sette inn Støre som statsminister, sier Jacobsen.

Selv om det ikke eksisterer en formell samarbeidsavtale mellom KrF og regjeringen etter valget i fjor, fungerer partiet som en del av regjeringens parlamentariske grunnlag.

– Utenom Sylvi Listhaug er det nærmest ingenting ved denne regjeringen KrF ikke kan stille seg bak. Men det er et element av stirrekonkurranse her. Både Solberg og Hareide forsøker å få den andre til å se ned først, så det er en reel mulighet for at de faktisk stemmer for mistillitsforslaget, sier Jacobsen og understreker:

– Dette er en kaotisk og uoversiktlig politisk situasjon, så alle spådommer må tas for det de er.

Utelukket løsninger

Andre løsninger enn mistillit har vært diskutert den siste uken, men disse er avvist.

Regjeringen fortsetter uten Listhug: Uaktuelt.

Det er ikke noe formelt i veien for at regjeringen kunne blitt sittende, selv om Listhaug ble kastet av Stortinget. Denne løsningen avvises av Frp.

Listhaug flyttes: Uaktuelt

Både KrF og Ap har åpnet for at Listhaug kunne flyttes til et annet departement, men også denne løsningen er avvist av Frp .

Listhaug trekker seg: Joker

Et siste alternativ er at Listhaug trekker seg frivillig fra statsrådposten og går tilbake til Stortinget. Det har skjedd i tidligere saker der en statsråd har stått i stormen, men i denne saken har både partileder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg vært tydelige på at de har tillit til Listhaug.

– Det ser ikke ut som om det blir aktuelt, sier VGs Jacobsen.

– Det er ingen ting ved Listhaugs person eller den aktuelle saken som indikerer at dette over hodet er en mulighet hun forestiller seg, er vurderingen til Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle .