TRENGER 500 MILL EKSTRA: Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 kan ha kostet skattebetalerne 107 000 kroner pr. kvadratmeter – før den siste kostnadssmellen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Stortingets byggeskandale: Her pusset de også opp – for under halve prisen

Publisert: 28.02.18 06:48

Private utbyggere i Stortingets nabolag har renovert store bygårder for godt under halve prisen av hva Stortinget må betale for å fornye sitt kontorbygg.

Onsdag morgen skal en presset stortingspresident møte de parlamentariske lederne og finanskomiteen for å forsøke å forklare hvordan det som i utgangspunktet var et oversiktlig rehabiliteringsprosjekt kunne utvikle seg til en regelrett byggeskandale.

Allerede i fjor lå Stortingets kostnad for å rehabilitere Prinsens gate 26 på om lag 106 000 kroner pr kvadratmeter, viser VGs beregninger.

Da er ikke kostnadene til et nytt varemottak under Wessels plass og den 250 meter lange tunnelen fra Rådhusgata tatt med i regnestykket.

River bak fasaden

Et par kvartaler fra Stortinget, i hovedstadens promenadegate, ligger Karl Johans gate 16C med Hennes & Mauritz som den mest profilerte leietageren. Senere i år skal gården rehabiliteres fra kjeller til loft. Utbyggeren skal bruke 40 000 pr kvadratmeter over bakken, og 50 000 kroner pr kvadratmeter på en ny underetasje.

Altså under halvparten av Stortingets byggesum.

– Prosjektet er helt sammenlignbart med Stortinget sitt, sier Pål Henrik Kristiansen, utviklingsdirektør hos Promenaden Management som forvalter eiendommen.

– Vi gjør det samme som Stortinget gjorde i Prinsens gate: Vi skal rive og bygge opp igjen alt bak fasaden, og vi skal grave ut en ny kjeller, hvor vi møter den ustabile alunskifteren under Oslo sentrum.

– Hvor stor er risikoen for at dere går på en lignende smell som Stortinget?

Fakta Slik beregnet vi kvadratmeterpris Prisen: Stortinget oppga høsten 2016 at rehabilitering av Prinsens gate 26 og det nye postmottaket lå an til å koste 1390 millioner kroner. Postmottaket var opprinnelig 24 prosent av kostnaden. VG legger til grunn samme andel. Kontorbygget alene ligger dermed an til å koste 1 056 millioner kroner. Størrelsen: Kontorbygget var opprinnelig 7 717 kvadratmeter. To nye underetasjer på 1100 m² hver, øker dette arealet til 9 917 kvadratmeter. Det gir en pris pr kvadratmeter på 106 000 kroner – før den nye overskridelsen på 500 millioner kroner for hele prosjektet er regnet inn.

– Risiko er noe man må håndtere og fjerne på forhånd. Vi har god kontroll over hva det koster å rehabilitere et kontorbygg, Usikkerheten ligger i grunnforholdene. Så vi går inn og borer oss ned i grunnen fra kjelleren, og tar prøver av grunnen, slik at vi kan regne oss fram til hvor dypt ned vi må til fast fjell, sier Kristiansen.

Nytt hotell

På Jernbanetorget bygger hotellkonge og Chioce-eier Petter Stordalen et helt nytt hotell, delvis bak de gamle fasadene på Royal Christiania-hotellet. Totalprisen for hotellgruppen er 3,3 milliarder kroner, men det inkluderer kjøpesummen på 1,8 milliarder.

– Jeg vil ikke si eller mene noe om Stortingets utbygging, men jeg kan informere om hvilke kostnader vi har, sier han til VG.

– Vi har rehabilitert 22 000 kvadratmeter og bygger nå Norges største hotell, på 55 284 kvadratmeter. Samlet kostnad er 1,5 milliarder kroner, men det blir litt urettferdig å sammenligne, så jeg holder utenfor kjeller/parkering, som er enklere i vårt tilfelle. Da blir det igjen rundt 40 000 kvadratmeter, fullt rehabilitert og nybygd hotell til 37500 kroner kvadratmeteren, inkludert alt av interiør.

Sentralen

For ett år siden åpnet kultur- og aktivitetsbygget Sentralen i en eldre bankbygning, rundt hjørnet fra Stortinget. Bygget eies av Sparebankstiftelsen, som har betalt for renovering av bygget fra kjeller til loft.

– Vi føyde sammen to bygg. Det gamle bankbygget ble i stor grad tilbakeført til sin opprinnelig kvalitet. Det andre bygget ble strippet ned til stålet og fikk et røffere, industrielt preg, sier André Støylen, toppsjef i Sparebankstiftelsen.

Bygget er noe større enn Stortingets kontorbygg i Prinsens gate, men kostnaden ble langt lavere:

– Vi landet byggekostnadene på 300 millioner kroner, altså knapt 25 000 kroner pr kvadratmeter, sier Støylen.

Så hvor kom den store sprekken for Stortingets del? Ifølge Riksrevisjonens rapport var det i stor grad behovet for mer stål for å stive av den eksisterende fasaden som var den mest kostnadskrevende endringen.

Fikk ny fasade

Naboen over gaten, eierne av Akersgata 16, fikk pålegg fra Byantikvaren om å bevare fasaden. Planen var å gjøre som Stortinget, beholde fasaden og å bygge helt nytt innenfor.

– Dessverre hadde vi et uhell med at stein falt ut av fasaden og ned på fortauet, slik at fasaden likevel måtte rives. Da søkte vi tett kontakt med Byantikvaren som deltok på regelmessige møter for å sikre at fasaden ble nøyaktig kopiert, sier Pål Henrik Kristiansen hos Promenaden.

– Hvor mye dyrere ble det å erstatte dem gamle fasaden med en som var helt lik?

– Totalkostnaden var om lag 15 millioner kroner, inkludert vinduer, sier han.

– Stortinget oppgir bevaring av fasaden som den store merkostnaden. Hva ville det kostet Stortinget å ta den ned for så å sette den tilbake i original stand?

– Ut fra bygget størrelse tenker jeg at det neppe hadde kostet mer enn 50 millioner ekstra, sier Kristiansen.

Rehabiliteringen av Akersgata 16 kostet til slutt 8 000 kroner pr. kvadratmeter, etter at dekkene var forsterket og alle innvendige overflater var totalrenovert, i tillegg til at fasaden ble satt opp på nytt.