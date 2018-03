VANSKELIG: Marie Louise Sunde (30) spesialiserer seg innen kirurgi og har opplevd seksuell trakassering på jobb. Hun bryter stillheten i håp om en kulturendring. Foto: Hallgeir Vågenes

Kvinnelige kirurger åpner opp om ukultur: – Menn i dette yrket har tatt seg til rette altfor lenge

Publisert: 08.03.18 20:46 Oppdatert: 08.03.18 21:25

«Du må huske – jeg kan åpne dører for deg, men jeg kan også lukke dem,» fikk kirurg Marie Louise Sunde (30) høre av en mannlig overlege. – Ukultur, sier tidligere leder for kirurgisk forening.

– Det har ikke vært kultur for å varsle om seksuell trakassering i kirurgien. Det er fordi vi er så få kvinner i et mannsdominert yrke, sier tidligere og første kvinnelige leder for Kirurgisk forening og overlege dr. med på gastrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet , Olaug Villanger, til VG.

3600 kvinnelig leger og medisinstudenter skrev om seksuell trakassering i oppropet #utentaushetsplikt i Aftenposten i desember 2017. En av fem kvinnelige leger har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb, viser en spørreundersøkelse blant 11.000 leger og studenter.

De samme tendensene viser en ny undersøkelse fra Yngre legers forening i Oslo blant legene ved Oslo universitetssykehus. Den viser at en av fire leger har opplevd seksuell trakassering.

– Da metoo-kampanjen ble kjent var vi sikre på at problematikken også gjaldt OUS, sier HR-direktør ved OUS, Morten Meyer, til VG.

– Vi jobber nå med en egen handlingsplan mot trakassering sammen med organisasjonene i OUS, og vi informerer ansatte om hvordan slike saker kan meldes.

«Upassende flørting, kommentarer og hersketeknikker»

Kirurg ved Ahus, Marie Louise Sunde (30), er en av dem. Helt siden hun bestemte seg for å bli kirurg, har hun måtte godta grove vitser, flørting og ubehagelig oppmerksomhet fra mannlige overordnede kolleger.

Disse opplevelsen snakket hun om på radioprogrammet Ekko for noen uker siden.

– Jeg har opplevd ting som er veldig ubehagelig, som ikke er ok i det hele tatt. Det meste er «småting»; upassende flørting, kommentarer og hersketeknikker. Noe er seksualisert, noe er kvinnenedlatende, sier Sunde.

Hun understreker at kritikken ikke er rettet eksplisitt mot Ahus, selv om hun er ansatt der i dag.

Velger bort kirurgien

Mens #metoo-kampanjen har ført til oppsigelser og oppvask i politikken, har det vært lite oppmerksomhet på helsevesenet. VG har vært i kontakt med flere kvinnelige kirurger som ikke ønsker å snakke om #metoo. Sunde tror det er store mørketall.

– Jeg tror mange opplever ubehagelige hendelser allerede som medisinstudent. Det er ikke nødvendigvis veldig grove overtramp, men den samlede effekten av en slik ukultur kan føre til at kvinner velger en annen spesialitet enn kirurgi, sier Sunde.

En del av problemet er at det ikke er en forståelse for omfanget, tror Sunde. Mange er redde for å ikke bli tatt på alvor eller fryst ut hvis de sier fra.

– Det skal mye til for å bli tatt på alvor i et så mannsdominert yrke. Det er

vanskelig for en del av de mannlige overlegene å skjønne omfanget av situasjonen fordi de aldri opplever det selv. Hvis de som sitter med makten ikke er enige i at det finnes en ukultur, kan du varsle så mye du bare vil, uten at det skjer noen ting, sier Sunde.

– Du varsler til noen som er en del av ukulturen. De ser det ikke, og derfor tror de det ikke.

Fakta Så mange kvinner er det i kirurgien (2017): * Det er 16, 4 prosent kvinner i generell kirurgi. * Barnekirurgi: 16,7 prosent * Bryst- og endokrinkirurgi: 50 prosent * Gastroenterologisk kirurgi _ 16,9 prosent * Karkirurgi: 13,2 prosent * Thoraxkirurgi: 4,8 prosent * Urologi: 16,8 prosent Kilde: Legeforeningen

«Ukultur i kirurgien»

Overlege Olaug Villanger sier hun også har opplevd denne ukulturen, særlig under utdannelsen. Mye er grove vitser på kvinners bekostning, men det finnes også eksempler på alvorlige overtramp.

Villanger jobber for å rekruttere flere kvinner til kirurgien. Mens det er 70 prosent kvinner på medisinstudiet, er andelen kvinnelig kirurger rundt 16 prosent på landsbasis, viser tall fra Legeforeningen for 2017 (se fakta).

– Det er lett å skylde på at kvinner ikke takler høy arbeidsbelastning og stress, men forskning viser at det ikke stemmer. Jeg tror det er noe med ukulturen i kirurgien. Kvinner og menn møtes med forskjellige forventninger og på forskjellige måter. Effekten av det skaper en kultur som kan være hemmende. Mannlige leger undervurderer maktsituasjonen. Vi trenger økt bevissthet rundt dette, og flere kvinnelige forbilder og ledere, sier Villanger.

– Er det mange kvinnelige ledere i kirurgien her på Rikshospitalet?

– Svært få.

– Hva med i resten av Norge?

– Ikke mange. Det er flere eksempler på velkvalifiserte kvinner som ikke når opp. Kultur hindrer kvinner i å ha samme karrierestige og samme utfordringer som menn. Arbeidsgiversiden må sette fokus på dette problemet.

HR-direktør Morten Meyer på OUS sier til VG at de ønsker flere kvinnelige ledere i kirurgien.

– Vi er på vei inn i et generasjonsskifte. Det følger av det store antallet kvinnelige medisinstudenter og assistentleger som vi ser hos oss i dag, sier han til VG.

Mannlig kirurg: «Feil å skjære alle over en kam»

UiB-professor og gastrokirurg ved Stavanger universitetssykehus, Kjetil Søreide, syntes det er synd at få kvinner vil bli kirurger. Han tror høy arbeidsbelastning er en del av grunnen, men at det også skyldes ting, som mangel på kvinnelige forbilder.

Han tviler ikke på at det finnes tilfelle av seksuell trakassering i kirurgien, men mener det blir feil å skjære alle over en kam:

– Kirurger som gruppe er mer mangfoldig enn en enkel stereotypisk beskrivelse, men at det kan forekomme upassende oppførsel i enkelte miljøer vil jeg tro, sier Søreide.

– Jeg håper #metoo-kampanjen kan føre til en endring. Kampanjen er med på å tydeliggjøre at det ikke bare er grove hendelser vi må ta tak i, men også den hverdagslige måten vi behandler hverandre på, sier han.

– Tror du det er vanskeligere for menn å skjønne omfanget av problemet, fordi de aldri har opplevd det selv?

– Noen menn vil nok ikke skjønne omfanget uansett hvordan de blir forklart det, men jeg vil hevde at de fleste ikke er sånn. Det blir feil å skjære alle over en kam.

Undersøkelse: Flere overlever med kvinnelig kirurger

En stor, kanadisk studie fra 2017 viser at du har større sjanse for å overleve med en kvinnelig enn en mannlig kirurg. Det er fire prosent lavere dødelig etter 30 dager hos pasienter som ble operert av en kvinne.

– Det finnes en forestilling om at kvinner ikke passer i kirurgien, som kan brukes til å bortforklare en ukultur. Derfor er det gledelig at studien viser at kvinner mestrer faget minst like godt, sier Villanger.

– Kvinner må være motiverte, dedikerte og dyktige for å finne sin plass i kirurgien. Det kan være vanskelig å hevde seg i et slikt miljø, og våre feil straffes hardere fordi de synes bedre. Det er fremdeles en kultur som tolererer mindre av kvinner.

Marie Sunde sier hun har vært fast bestemt på å bli kirurg siden studietiden. Derfor har hun tolerert mer enn hun burde, sier hun.

– Kirurgi er et fag med mye humor på hverandres bekostning, og ofte en ganske seksualisert humor. Det er veldig morsomt mellom folk på omtrent samme nivå i hierarkiet, men sjeldent morsomt når situasjonen består av en overlege og en medisinstudent. Det handler om makt-asymmetri i både alder og posisjon, sier Sunde.