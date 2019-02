Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap

Trond Giske trekker sitt kandidatur om å få en fremskutt plass i fylkesstyret til Trøndelag Ap etter at partisekretær Kjersti Stenseng onsdag mottok en bekymringsmelding om ham.

Giske, som er stortingsrepresentant for Trøndelag, melder selv nyheten på sin Facebook-side.

– Lederen i valgkomiteen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Hverken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon, skriver Giske.

Som stortingsrepresentant tiltrer Giske allerede i dag fylkesstyret. Dermed får han ingen nye tillitsverv i Ap på årsmøtet neste helg i det som er Aps største fylkeslag.

Innlegget blir publisert samtidig som Trøndelag Aps valgkomité holder et ekstraordinært møte om den mye omtalte Giske-videoen fra utestedet Bar Vulkan i Oslo natt til søndag. Komitéleder Jorodd Asphjell sa til VG før møtet at han har snakket med Giske flere ganger fredag.

Asphjell var selv til stede på baren sammen med Giske, men ikke til stede da den mye omtalte videoen ble filmet. Om videoen sier han:

– Det er som Trond selv sier. Når man ser videoen i ettertid, så ser det ikke bra ut. Men det er som jentene selv sier, det skjedde ingenting. I hvert fall den korte tiden jeg var der, så skjedde det absolutt ingenting, sier komitéleder Jorodd Asphjell til VG.

Giske skriver videre at han nå ser frem mot et viktig kommunevalg til høsten.

– Jeg sitter fortsatt som tiltredende medlem i styret i Trøndelag Arbeiderparti og leder av organisasjonsutvalget. En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget.

Det ble et storstilt drama da valgkomiteen i Trøndelag Ap denne uken skulle bestemme om Giske skulle få bli nestleder i fylkeslaget. Men Giske møtte stor motstand, og onsdag morgen endte det hele med at Giske ikke fikk bli nestleder i Trøndelag Ap, men i stedet får plass i styret og det mektige arbeidsutvalget.

Ba VG beklage

En bekymringsmelding til Arbeiderpartiet ble sendt inn av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Fagforeningen har over 5000 medlemmer. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

Giske omtaler mediedekningen av bekymringsmeldingen i sitt ferske Facebook-innlegg:

«Mediene har også engasjert seg sterkt i dette styrevalget. Det toppet seg i en svært feilaktig sak i VG i går kveld», skriver han fredag ettermiddag.

Noen timer tidligere skrev han at han mener VGs oppslag torsdag var «helt urimelig», da bekymringsmeldingen ikke kom fra kvinnen selv.

«VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten», skrev han og ba VG beklage.

VG svarer: – Sandlis kritikk var relevant

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, svarte slik på kritikken fra Giske fredag:

– Sakens kjerne er en bekymringsmelding. Fagforeningsleder Knut Sandli fikk tilgang til videoen fra en tillitsvalgt i sin organisasjon. Han reagerte med å skrive et brev til Arbeiderpartiets ledelse. Samtidig spredde videoen seg på nettet og i det politiske miljøet. VG vurderte at bekymringsmeldingen kombinert med Sandlis begrunnelse for å sende den, hadde offentlig interesse når det akkurat nå pågår en debatt om tilliten til den tidligere nestlederen. Sandli reagerte på Giskes dømmekraft gitt tidligere hendelser, sier Steiro.

– VG fikk verifisert at videoen var autentisk og spilt inn natt til søndag på en bar i Oslo. Vi kontaktet kvinnen som var på videoen og hadde en dialog med henne. Det eneste hun kunne siteres på er gjengitt i artikkelen: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra». VG har ikke forsøkt å fremstille situasjonen i baren annerledes enn det kvinnen ga uttrykk for. Vårt inntrykk etter samtalene med henne, var at kvelden var hyggelig, men på et tidspunkt syntes hun situasjonen ble noe ubehagelig. VG har ikke karakterisert det som skjer på videoen, men nøkternt beskrevet det den viser. Giske bidro ikke med sin versjon overfor VG, sier han videre.

– VGs vurdering er fortsatt at bekymringsmeldingen og Sandlis kritikk var relevant. I vårt arbeid kontaktet vi relevante kilder. De er presist gjengitt. Når noen har gitt andre opplysninger til ulike medier, har VG videreformidlet disse for å opplyse saken best mulig. Det gjelder også Giskes kritikk av VG, sier Steiro.

– Ser verre ut enn det var

På NRK Kveldsnytt torsdag kveld, leste statskanalen opp sitater de har fått fra kvinnen i videoen:

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit.

Trond Giske har ikke ønsket å kommentere videoen overfor VG, tross gjentatte forespørsler torsdag. Til NRK sa han imidlertid torsdag kveld:

– Det kvinnene sier stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at de har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk, sa Giske.