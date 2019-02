TATT: Her blir 48-åringen pågrepet på Vår Frelses gravlund i Haugesund tirsdag kveld. Foto: VG- TIPSER

Drapssiktedes far føler med de etterlatte: – Det er helt ufattelig

Faren til 48-åringen som er siktet for å ha drept Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67), sier at familien har prøvd å få sønnen til å stoppe med rus.

– Jeg forstår det rett og slett ikke. Det har ikke gått opp for meg at dette virkelig har skjedd. Jeg tenker på de etterlatte og på ham. Jeg føler med dem. Det er helt ufattelig. Det er uforståelig, sier faren til VG.

Hans 48 år gamle sønn er siktet for å ha drept Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) på Vår Frelses gravlund i Haugesund. Hun var der for å stelle en familiegrav da hun ble angrepet. På åstedet fant politiet en øks.

Den drapssiktede mannen ble dømt for første gang da han var 15 år gammel. Siden er han dømt 22 ganger. Mannen har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld for forsettlig drap.

– Har ødelagt livet sitt

Faren forteller at han ennå er i sjokk. Han har bare lest om saken i avisene. Siktede har slitt med rus siden tidlig ungdomsår, og har ifølge forsvarer Erik Lea vært innlagt på psykiatrisk institusjon flere ganger.

Politiet har bedt om at det blir foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av 48-åringen. Ifølge tidligere undersøkelser kan han lide av en kronisk psykose. Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker. Retten ba om at det skulle gjennomføres legeundersøkelse for å se om han må innlegges på sykehus.

– Min sønn har nå ødelagt livet sitt fullstendig hvis dette stemmer. Hvis det er han som har gjort dette da, fordi han har jo ikke innrømmet det, forstår jeg.

VAR PÅ TUR: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid var på tur med hunden på gravlunden da hun ble angrepet. Hun var der for å legge ned blomster på en familiegrav. Foto: Privat/politiet / NTB scanpix

Slått av sønnen

I 2016 ble faren slått med knyttet neve av sønnen. Sønnen holdt samtidig et jernrør i hånden og «sa han skulle drepe» faren, ifølge en dom fra Haugaland tingrett.

– Det å dømme og fordømme, er ikke jeg den rette til å gjøre. Hele den saken med jernrøret var en misforståelse. Han trodde han var truet av noen, sier faren.

– Han er veldig grei å ha med å gjøre til vanlig, men hvis han ruser seg, så lever han i en annen verden. Han har aldri vært voldelig hjemme ellers, det har han ikke, hevder faren.

Ønsket mer behandling

– Hvordan har alle dommene påvirket familien? Har dere prøvd å få ham til stoppe med rus?

– Hvorfor det har blitt som det har blitt, det er ikke godt å si. Vi har jo prøvd å få ham til å stoppe med rusen. Han har vært innlagt flere ganger på psykiatrisk, men når de som har greie på det sier han er for frisk til å være innlagt, hva skal man gjøre da?

Han sier at familien har ønsket at han skulle få mer behandling.

– Men nå har han jo blitt oppi årene, uten at det har blitt så mye bedre. Og nå har det jo gått helt galt, sier faren.

FUNNET HER: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble funnet på Vår frelsers gravlund i Haugesund. Hun ble i all hast sendt til sykehuset med kritiske skader, men døde natt til onsdag. Foto: Kjell Bua

– Burde vært under behandling

48-åringens forsvarer Erik Lea har tidligere uttalt til VG at hans klient over lengre tid har hatt store problemer med rus og den psykiske helsen. Etter drapet har han beskrevet klienten som «svært psykisk syk».

Mannen har vært under behandling på psykiatrisk institusjon flere ganger.

– Han burde nok ha vært under kontinuerlig behandling, men det har det ikke funnes hjemmel for, har Lea tidligere uttalt.

Den siktede mannen har ifølge flere dommer vært rusmisbruker siden 12–15 årsalderen og har slitt med psykoser.

Ønsker et ekspertutvalg

Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (Ap), sier til VG kommunen vil se hva de kunne gjort annerledes i forhold til mannen som nå er drapssiktet.

Foreløpig er ikke han kjent med mannens identitet og kan ikke si noe konkret om hvilke tilbud han har fått, eller ikke fått, av kommunen.

– Men det høres jo ut som at det burde vært gjort tiltak i forhold til denne mannen. I og med at dette skjer har han nok ikke fått den nødvendige hjelpen. Det er min umiddelbare reaksjon, sier Mohn.

Samtidig vil ordføreren, som selv er lege, bruke anledningen til å utfordre regjeringen og Stortinget til å se på det han mener er et høyt antall voldsepisoder og drap utført av psykotisk syke og/eller ruspåvirkede i Norge i et større perspektiv.

– Med forbehold om at tallene er korrekte hørte jeg på NRK at det har vært 100 slike saker siden 2003. Da stiller jeg spørsmål om vi har et regelverk som er godt nok. Klarer vi å balansere hensynet til enkeltpersoners rettigheter med behovet for å beskytte samfunnet mot folk med psykiske problemer?

Mohn ønsker seg et ekspertutvalg som kan studere disse tingene på landsbasis.

– Samfunnet kan ikke si til familien som nå har opplevd noe så tragisk som dette i Haugesund at slikt må man regne med. Vi er nødt til å se på dette.