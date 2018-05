FLERE KAN SLUTTE: Hvis det ikke blir en løsning i ambulanseflykrisen anslår selskapet Lufttransport at de vil miste 75 piloter innen utgangen av juni. Onsdag fikk samtlige av selskapets piloter jobbtilbud hos den nye operatøren av luftambulansetjenestene – som kan være en potensiell løsning på krisen. Her fra et ambulansefly i Tromsø tirsdag denne uken. Foto: Frode Hansen/VG

Frykter luftambulansetjenesten kan kollapse innen sommeren uten løsning

Publisert: 10.05.18 05:42 Oppdatert: 10.05.18 06:32

TROMSØ (VG) Hvis partene i luftambulansekrisen ikke kommer til enighet om en ny lønnsavtale kan 75 piloter og 14 teknikere slutte hos selskapet Lufttransport FW innen utgang av juni 2018, viser en intern e-post VG har fått tilgang til.

E-posten VG har fått tilgang til, som er sendt til direktøren i Helse Nord og klinikkledelsen på akuttmedisinsk avdeling, viser:

20 av Lufttransports piloter har fått jobb hos Norwegian. Om de takker ja vil det avklares i løpet av de neste to ukene.

Innen slutten av mai antar selskapet at 25 piloter og fire teknikere vil forsvinne.

Innen slutten av juni vil 30 piloter og ti teknikere slutte.

Onsdag ble det imidlertid kjent via NHO Luftfart at Babcock SAA har sendt et forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund hvor samtlige piloter i Luftfart FW tilbys fast jobb i selskapet , som skal ta over luftambulansetjenesten i Norge i 2019.

Forslaget kan være en potensiell løsning på luftambulansekrisen, men Katinka Sporsem i Norsk Flygerforbund sier til Dagsavisen onsdag kveld at selv om pilotene skulle inngå en avtale med Babcock nå, så vil ikke krisen umiddelbart være løst:

– Dette er ikke en arbeidskamp. Dette har handlet om at helsemyndighetene ikke har sørget for å beholde nøkkelpersonell. Pilotene har sluttet fordi de var usikre på om de ville få fortsette i det nye selskapet. Det er helseminister Bent Høie (H) som har ansvaret for at denne situasjonen har oppstått, sier Sporsem til avisen.

– Vi har ikke fått sett på avtalen, men vi skal så klart se grundig på innholdet, og sette oss i det, og det skal vi gjøre. Derfra må vi se hva dette innebærer. For oss er det en forutsetning at dette sikrer arbeidsplasser og trygge betingelser, sier forbundsleder Yngve Carlsen til VG.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var i NRK-programmet «Dagsnytt atten» forsiktig optimistisk onsdag kveld:

– Jeg er veldig glad det ser ut til å være en bevegelse mellom partene. I det ligger det en mulig løsning. Det må de bli enige om, men jeg er glad det er bevegelse, uttalte Høie.

Bekymringsmelding

Ifølge e-posten VG har fått innsyn i er det spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN, Mads Gilbert, som har sendt bekymringsmeldingen til toppledelsen på UNN:

– Jeg registrerte på møte med helseministeren forrige uke at direktøren for Lufttransport så på situasjonen som mye mer alvorlig enn tidligere kjent. Jeg ba derfor om et konkret svar på hvordan selskapet tolker dagens situasjon, og dette er svaret jeg fikk, sier Gilbert.

– Tallene er ekstremt foruroligende. Et tap på opp mot 70 piloter før sommeren vil føre til at tjenesten kollapser, sier han.

I e-posten skriver leder i Lufttransport Frank Wilhelmsen:

«I tillegg frykter vi at nøkkelpersonell si administrasjonen (drift, ingeniører, avinorteknikere) slutter.[ ...] Hvis våre prognoser slår til vil tjenesten raseres i september».

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier til VG onsdag at anslaget er ment som en intern sak, og sier at scenarioet der er det de frykter mest.

– Det anslaget er vår beste gjetning. Vi kan ikke si med sikkerhet om det slår til. Det kan bli flere, og det kan bli færre, sier han om situasjonen – hvis den fortsetter.

I dag har Lufttransport 100 piloter, hvorav 12 ikke ennå er ferdigutdannet.

– Har dere fått signaler om at flere vil slutte?

– Vi vet at 20 piloter har fått ja til jobb hos andre flyselskap, men det er forskjell på å få ja og si opp, sier han.

Én oppsigelse den siste uken

– Hvor mange oppsigelser har dere fått den siste uken?

– Det er én pilot som har levert oppsigelse de siste syv dagene. Pilotene har tre måneders oppsigelse, så det er ofte slik at det er i slutten av måneden at man leverer oppsigelse, sier han.

Wilhelmsen sier at to piloter har sagt at de kunne tenke seg overgang til Babcock, og at to tidligere har takket ja.

– Hva vil det innebære om anslaget på at 75 piloter og 14 teknikere slutter blir en realitet?

– Vi har nå tre piloter ute av tjeneste for å lære opp de nye, så totalt er det 15 ute av tjeneste. Du kan jo tenke deg hva som skjer om det antallet over dobles.

Ingen umiddelbar løsning uansett

Wilhelsen sier han vil understreke at Lufttransport fortsatt vil jobbe for å gjøre en best mulig tilgjengelighet i tjenesten:

– Vi vil gjøre vårt beste med de ressursene vi har tilgjengelig til enhver tid, sier han.

Wilhelmsen har ikke ønsket å kommentere lønnsforslaget fra Babcock onsdag ettermiddag, men sier til VG at problemene i luftfarten likevel vare i flere uker fremover, om partene kommer til en løsning i løpet av de nærmeste dagene.

Wilhelmsen sier han er lettet på vegne av de ansatte for at Babcock nå tilbyr 91 piloter fast jobb.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den videre forhandlingsprosessen. Det er Babcock og flygerforbundet som er partene i saken, og som nå må bli enige.

– Nasjonalt problem

– Hvis dette selskapet går til grunne står vi uten en operativ luftambulansetjeneste i Norge. Det er ikke et nordnorsk problem, men et nasjonalt problem, sier Gilbert.

– Jeg valgt å sende en bekymringsmelding til min direktør og ledelsen ved UNN, slik at vi kan justere vår kriseplanlegging på lengre sikt. Hvis prognosene stemmer, må vi vurdere om vi kan opprettholde tjenesten på en forsvarlig måte. Dette er en varslet katastrofe. Min plikt er å si fra oppover i systemet, sier Gilbert.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haavik i Luftambulansetjenesten sier han ikke kan kommentere når han ikke har sett e-posten:

– Det er vanskelig å kommentere prognoser vi ikke har sett, eller kjenner premisset for, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord sier de ikke kan kommentere tallene i kveld.

– Vi håper på en snarlig løsning i saken, og er godt orientert om situasjonen, sier hun.