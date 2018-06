Statsminister Erna Solberg (H) må møte til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget etter Riksrevisjonens kritiske rapport av manglende terrorsikring. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

NTB

Publisert: 12.06.18 11:12

2018-06-12

Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren kalles inn til høring på Stortinget om terrorsikring etter kritikk fra Riksrevisjonen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil etter det NTB får vite tirsdag kalle inn regjeringstoppene til høring på Stortinget etter at Riksrevisjonen i forrige uke for andre gang rettet krass kritikk mot regjeringen for manglende terrorsikring.

Kontrollkomiteen ønsker en rask behandling og høringen kan bli holdt allerede 30. august.

Også forgjengere

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil bli innkalt til høringen.

Også forgjengerne i Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet forventes å måtte møte for å forklare seg. Det betyr at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) blir innkalt som tidligere forsvarsminister. I tillegg må stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp) møte som tidligere justisministre, etter det NTB forstår.

Svært alvorlig

Sentrale stortingspolitikere reagerte kraftig da Riksrevisjonen konkluderte med at det er gjort lite for å utbedre feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som ble påpekt i 2015.

Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte funnene som svært alvorlige, noe som er Riksrevisjonens sterkeste grad av kritikk.

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) fastslo nøkternt da rapporten ble lagt fram at det er svært sjeldent og meget alvorlig når Riksrevisjonen tar i bruk begrepet svært alvorlig.

Skjønnmaling

KrFs Hans Fredrik Grøvan er den eneste i kontroll- og konstitusjonskomiteen som også satt der da Stortinget behandlet den forrige rapporten fra Riksrevisjonen om objektsikring.

– Ut fra rapporten som kom i forrige uke, oppfatter jeg at regjeringen i 2015 tegnet en sminket versjon og ikke leverte en realitetsorientering. Det ble hevdet at Riksrevisjonens rapport kun tegnet et øyeblikksbilde og at mye var forbedret. Når vi nå får vite at lite er gjort, minner bildet som ble tegnet i 2015 fra regjeringens side sterkt om skjønnmaling, sier Grøvan til NTB.

– Høringen over sommerferien blir viktig for å sammenholde det Riksrevisjonens rapport sier nå, opp mot det regjeringen sa i 2015, sier Grøvan.

Gjennomføringskraft

SVs Torgeir Knag Fylkesnes minner om at statsminister Erna Solberg (H) flere ganger har trukket fram regjeringens gjennomføringskraft.

– Det er lite som minner om gjennomføringskraft når vi leser Riksrevisjonens rapport. Når det ikke er skjedd noe etter den runden vi hadde sist, er det knapt til å tro. Statsministeren har også sagt at dette er et av hennes aller viktigste oppdrag. Derfor er det svært alvorlig når vi fortsatt ikke er i nærheten av å komme i mål, sier Fylkesnes til NTB.