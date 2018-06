OVER 30 GRADER: Det ble målt over 30 grader i alle fylkene på Sør- og Østlandet søndag. – Sjeldent, sier meteorologen. Foto: Gisle Oddstad

Årets varmeste temperatur målt søndag – men nå blir det kjøligere

Publisert: 03.06.18 21:10 Oppdatert: 03.06.18 21:21

INNENRIKS 2018-06-03T19:10:45Z

Søndagen har bydd på årets hittil varmeste temperaturer i Sør-Norge. Drammen og Vestfossen stakk av med seieren, med sine 32,9 grader.

Faktisk har alle fylkene på Sør- og Østlandet hatt temperaturer over 30 grader ett eller flere steder.

– Det er sjeldent at et så stort område har så høye temperaturer, særlig så tidlig på sommeren, sier Terje Alsvik Walløe, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Dette var de varmeste stedene søndag:

Drammen og Vestfossen, Buskerud: 32,9 grader

Busnes, Telemark: 32,7 grader

Kongsberg, Buskerud: 32,6 grader

Bygdøy, Oslo: 32,4 grader

Hakadal, Akershus og Hokksund, Buskerud: 32,2 grader

Kjøligere, men sommeren er ikke over

Det nærmer seg imidlertid enden på visa hva gjelder «sydentemperaturer» for denne gang . Et lavtrykk fra nord sender kvikksølvet ned på mer normale nivåer.

– På tirsdag og onsdag kan det være vanskelig å få temperaturer over 20 grader, forteller Alsvik Walløe.

Men sommeren er ikke over, betrygger meteorologen.

– Fra torsdag stiger den igjen, og vi kan få temperaturer opp mot 25 grader, så vi kan gå nok en varm helg i møte.

Også vestlendingene kan glede seg over været kommende uke. Her har det de siste dagene vært et lite fall i temperaturene, men været vil holde seg stabilt utover i uken, med temperaturer rundt 20 til 25 grader.

– Vi går en tørr uke i møte, og det ligger ikke an til regn hverken i sør, øst eller vest, sier Alsvik Walløe.

Det tørre og varme været har ført til stor skogbrannfare over hele Sør-Norge, og det er innført totalforbud mot åpen ild i naturområder. Se hvor fort grillkosen kan bli noe helt annet her:

Været splitter det langstrakte land

Lenger nord er situasjonen imidlertid litt annerledes. Her er det meldt både kjølig og regntungt.

– Det er et stort værskille mellom Sør- og Midt-Norge. Trondheim vil ha problemer med å komme over 10 grader i morgen.

Og jo lenger nord man kommer, jo lenger kan man se etter sommeren. Her kan det også bli problemer for dem som har lagt over til sommerdekk.

– I Tromsø vil det nok ikke komme noe særlig over fem grader. Det er også sendt ut obs-varsel for snø i høyden nord for Bodø. Nedbøren kan komme som snø lenger ned enn 600 meter, men kan legge seg på fjellovergangene i høyden, forteller meteorologen.

– Det blir altså tørt og solfylt i sør, mens det blir grått og kjølig i nord.

Det høye skogbrannfaren som hersker i sør ser dermed ikke ut til å ta slutt med det første.

– Vi har prognoser som peker i retning av regnbyger i midten av måneden, men det er veldig usikkert så langt. Det blir i hvert fall tørt til over neste helg, sier Alsvik Walløe.