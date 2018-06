ARBEIDSHEST: Forsvarets Bell-helikoptre har vært operert fra Bardufoss siden 80-tallet. Nå vil Ap kjøpe seks brukte helikoptre, når 15 av dagens flåte på 18 skal ha base på Rygge. Her er soldater fra Brigadens 2. bataljon på øvelse i 2016. Foto: Forsvaret

Støre vil kjøpe brukte helikoptre til Hæren i Nord-Norge

Publisert: 04.06.18 10:15

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber regjeringen anskaffe seks brukte helikoptre til Hæren i Nord-Norge, i det han kaller et forsøk på å berge innholdet i avtalen om landmakt.

Støre sier til VG at regjeringspartiene ikke har tatt kontakt med Ap etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) varslet Stortinget om at tre av fire hovedpunkter i landmakt-forliket ikke ville bli gjennomført slik partene var enige om i fjor.

Bakgrunnen for Aps forslag til hasteinnkjøp er at regjeringen sier de vil ha 15 Bell-helikoptre på Rygge i Østfold, mens bare tre helikoptre skal stå igjen til Hærens disposisjon på Bardufoss i Indre Troms.

Minst støtte i NATO

– Behovet for trygghet og beredskap i Norge er stort. Den norske hæren blir den hæren i NATO med minst helikopterstøtte om regjeringens forslag gjennomføres. Da er forutsetningene for forsvarsforliket fra høsten 2016 også brutt, og nå er det uklart om Kystvakten i det hele hatt får egne helikoptre, og de nye redningshelikoptrene er forsinket, sier Støre til VG.

Finnes brukte helikoptre

Ap-lederen sier at de har undersøkt og funnet ut at det finnes militære i tillegg til sivile Bell-helikoptre til salgs for om lag 40 millioner kroner per stykk.

– For om lag 250 millioner kroner kan vi få ni helikoptre i nord og 15 helikoptre på Rygge som kan trene med spesialstyrkene, sier Støre.

Da regjeringen beskrev oppfølgingen av landmaktforliket i revidert budsjett for to uker siden, hevdet Ap at landmaktforliket som regjeringen inngikk med Ap, KrF og Venstre i fjor, var brutt på tre av fire punkter:

Nei til flere helikoptre i nord, nei til å leie inn stridsvogner, og nei til at en større del av Brigadens 2-bataljon på Skjold skal være i aktiv tjeneste og ikke bare på tilkalling.

Vil oppgradere stridsvogner

Ap går inn for høy oppsettingsgrad av denne avdelingen, altså om lag 88 prosent.

Støre sier at også utfordringene med aldrende stridsvogner må løses nå:

– Om det ikke går an å lease eller leie stridsvogner, så må regjeringen sørge for oppgradering av dem vi allerede har, sier Støre.

VG har forelagt Aps forslag for Forsvarsdepartementet, som foreløpig ikke har kommentert Støres utspill.