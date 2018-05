BLOMSTRENDE: Maivarme og en jord der blomster gror, kan du ønske mer? Her fra Ekebergparken i Oslo. Foto: STELLA BUGGE

Kom mai, du skjønne varme

Publisert: 21.05.18 13:25 Oppdatert: 21.05.18 14:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T11:25:09Z

Gullværet i Sør-Norge fortsetter. Det ser faktisk veldig bra ut for hele landet den kommende uken.

Det opplyser Meteorologisk institutt.

Høytrykk

– I Sør-Norge er det bare høytrykk og finvær. Det blir veldig mye bra vær. Det er høytrykk over store deler av landet, unntatt lengst i nord. Det er bare å finne frem solkremen, men de fleste er vel brune allerede, sier en munter statsmeteorolog Bente Wahl til VG.

Solen fortsetter nemlig å skinne mer eller mindre hele denne uken.

Sjekk været der du er på pent.no.

– Det blir i hvert fall ikke kaldere, heller litt varmere. Jeg er helt sikker på at vi hver dag får stasjoner over 25 grader i Sør-Norge, men om vi når 30 er vanskelig å si, sier Wahl.

Det avhenger av om det blir skyer eller ei.

– Men fredag og lørdag kan det bli noen byger Østafjells, legger hun til.

Vi kan takke et stabilt høytrykk som har ankret opp i vest, for godværet.

– Når høytrykket ligger så langt vest, holder lavtrykkene seg ute i Atlanterhavet og går så nordover, sier Wahl.

Og mai har virkelig vært deilig så langt.

– Vi har hatt veldig mange dager over 25 grader så langt i mai landet under ett. Bare første, andre, tredje og fjerde mai har vi ikke hatt over 20 grader, sier Wahl.

Ti maidager har det vært makstemperatur over 25 grader et eller annet sted i Norge.

Den 16. mai passerte vi 30 grader. Da ble det målt 31,1 grader på Lilleaker i Oslo og dagen før viste termometeret 29,7 grader.

– I forhold til normalen for mai ligger vi godt over hittil. Det er snakk om tre-fire grader over normalen over hele landet, også i Nord-Norge , sier Wahl.

Hun forteller at Tromsø ligger 3,5 grader over normalen og Bodø 2,4.

Knallvær i Vest

– Hva med Vestlandet?

– De får det kjempefint der. Det er knallvær så å si hele uken. Det er rundt 20 grader i Bergen nå og kanskje det stiger til 25 mot slutten av uken hvis man er heldig, sier Wahl til VG ved 1030-tiden mandag.

Også Folldal , som i vinter hadde minus 41,8 grader, kan glede seg over varmen.

– Folldal er et sted hvor det er både kaldt og varmt. I går hadde de 17 grader og i dag antyder prognosene 20–21 grader, sier Wahl.

Like varmt var det mandag ikke i Troms og Finnmark. Der lå gradestokken rundt 10–12 grader.

– Det er litt rufsete i Nord-Norge hvor det har vært en del vind og nedbør. Det er ikke kaldt for årstiden, men det er ikke sammenlignbart med Sør-Norge, sier Wahl.

Hun forteller at Nordland ligger godt inne i høytrykket og der blir været bedre fra og med tirsdag og temperaturen her kan nærme seg 15 på torsdag.

– Men Troms og Finnmark kan få litt bygevær denne uken. Og det blir ikke så veldig store endringer i temperaturen. Det er mer ustabilt « av og på vær» med noen byger, men de får nok se litt sol også, sier Wahl.

Skogbrannfare

Alt finværet har ført til stor skogbrannfare sør for Stad og Dovre. Men også i Møre og Romsdal og Trøndelag er det veldig tørt.

– Skogbrannfaren vil vedvare hele uken. Folk i hele Sør-Norge bør være veldig forsiktige. Det har vært lite nedbør, sier Wahl.

I Rindal og Surnadal i Møre og Romsdal var det mandag ettermiddag skogbrann.

– Det er en skogbrann på 300 ganger 100 meter i ulendt terreng som brannvesenet holder på å kjempe med nå, sier Rian Morrison vakthavende ved Møre og Romsdal 110 sentralen til VG ved 14-tiden.

Han forteller at det er skog sør for brannstedet, men at det er en elv mellom der hvor det brenner og skogen. Et skogbrannhelikopter er rekvirert fra Værnes.

Østre Agder brannvesen går ut med en klar advarsel:

– Meget stor skogbrannfare!! I pinsehelgen blir det meget stor skogbrannfare i vårt distrikt. Vi ber deg som har tenkt å tenne bål eller grille og la være. Den neste uken vil skogbrannfaren øke ytterligere da det ikke meldt nedbør, skriver de på Twitter og minner om at det i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Denne artikkelen handler om Vær

Folldal

Solkrem

Finnmark

Nord-Norge