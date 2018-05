KLART FOR SKOLESTART: Daværende utdanningsminister Reidar Sandal (Ap) fester liten caps på stort hode under en markering av skolestart for seksåringene på Eidsvoll i 1997. Foto: Trond Solberg, VG

Stortinget sier ja: Skal sjekke følgene av skolestart for seksåringene

Publisert: 22.05.18 11:58

Det er flertall på Stortinget for å evaluere skolestart for seksåringene – over 20 år etter at det ble innført.

I innstillingen som ble avgitt tirsdag formiddag, så går det frem at en samlet utdanningskomité vil ha en grundig gjennomgang av følgene av å flytte skolestarten ned ett årstrinn – som var en del av Reform 97 for over 20 år siden.

Regjeringens støtteparti, KrF og Senterpartiet har sammen tatt initiativet til den store reform-sjekken.

Begge partier er storfornøyd med å ha fått med seg – spesielt regjeringspartiene Frp og Høyre på gjennomgangen.

KrFs fremste skolepolitiker på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, har sammen med Marit Knutsdatter Strand (Sp) vært to av de fremste pådriverne for å få til evalueringen.

Mange femåringer skolestartere

– Dette er veldig gledelig. Seksårsreformen er den største skolereformen i Norge etter andre verdenskrig. Nå ønsker vi en ekstern evaluering av følgene av at seksåringene – og en god del femåringer – begynte på skolen.

– Vi er spesielt interessert i å få vite mer om intensjonene om at det beste fra både barnehage og skole skulle inngå i den nye førsteklassen – er fulgt opp, sier Grøvan til VG.

Vil ikke låse seg til løsning

– KrF har allerede antydet at en mer fleksibel skolestart bør vurderes?

– Vi har ikke låst oss til fleksibel skolestart. Nå trenger vi mer kunnskapsinnhenting før det konkluderes. Vi må få vite om ting har endret seg underveis. Vi vil også vite om tilretteleggingen for overgangen mellom barnehage og skole har vært god nok – også i lys av reformen Kunnskapsløftet som kom ti år etter seksårsreformen, svarer Grøvan.

Han har selv jobbet i ulike stillinger i skolen i 20 år, og er veldig opptatt av skolens oppdrag med i å ivareta hele mennesket.

Også Marit Knutsdatter Strand (Sp) er lærerutdannet, som lektor i videregående skole.

Hun var spent på om det ville bli flertall for en evaluering. Men er veldig fornøyd med at det nå blir en gjennomgang av følgene av skolestart for fem- og seksåringene.

– Vi er ikke ute etter å reversere seksårsreformen, men se på hva som var intensjonen – og hva skolestart for seksåringene har ført til siden den ble innført, sier Strand til VG.

Krevende for mange gutter

Hun tror mange elever, kanskje spesielt mange gutter, har opplevd det som svært krevende å med en overgang fra barnehage til en førsteklasse med mye stillesitting og skolefag fra første dag.

– Jeg tror nok denne overgangen har blitt mye vanskeligere for mange små elever enn man forutså midt på 90-tallet, sier Sp-politikeren i utdanningskomiteen.