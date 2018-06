REAGERER: Byrådsleder Raymond Johansen reagerer kraftig på Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsens utspill om politiets arbeid etter VGs gjeng-avsløringer. Her fra Folkemøte på Holmlia i februar. Foto: Frode Hansen, VG

Raymond Johansen «sjokkert» over Listhaugs politikritikk

Publisert: 13.06.18 23:16

Byrådsleder Raymond Johansen går hardt ut mot de tidligere justisministrene Sylvi Listhaug og Per Willy Amundsen i Frp: – De har tydeligvis ikke fulgt godt med, sier Ap-sluggeren.

Onsdag sa Listhaug til VG at hun opplever at deler av politiet dysset ned problemene i Oslo sør og øst, selv om gjengmiljøet hadde blitt sterkere da hun fungerte som statsråd.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen støttet Listhaug, og uttalte til VG at deler av politiet har hatt berøringsangst for problematikken fordi den har vært tilknyttet innvandring.

Det får byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til å reagere.

– Jeg er sjokkert over at to tidligere justisministre fra samme parti praktisk talt uttrykker mistillit til Oslo-politiet. Listhaug sier i realiteten at hun er ført bak lyset, noe jeg er overrasket over. Jeg som byrådsleder er godt informert av politiet om de faktiske forholdene, sier han til VG.

I helgen avslørte VG hvordan gjengen Young Bloods har vokst frem på Holmlia i Oslo i over ti år – uten at politiet har klart å stoppe dem . Ifølge en hemmelig politirapport tjener gjengen millioner på narkosalg – og gjengledelsen skal ha bindinger til tunge kriminelle nettverk på Vest-Balkan.

– Skremmende utspill

Johansen sier han har vært kjent med forholdene som beskrives i VGs artikkelserie. Han reagerer også sterkt på Per-Willy Amundsens uttalelser om at «sosionomfaktoren har vært noe høy» i politiets arbeid.

– De kritiserer åpent metodene politiet har valgt å bruke. Politiet har årelang kunnskap om gjengproblematikk, de bekjempet både A- og B-gjengen, Tveita-gjengen og Furuset Bad Boys, påpeker han.

Byrådsleder mener Listhaugs utspill om at «politiet ikke skal være sosialarbeidere, men håndheve lov og orden», tyder på manglende kunnskap om politifaglige metoder.

– Hvis de tror det bare er snakk om å «klappe noen på hodet» er det ganske skremmende at de har vært statsråder med justismyndighet i norsk regjering i fem år:

– De kan ikke fulgt veldig godt med i debatten som har gått i Oslo sør og Groruddalen. Politiets tilstedeværelse er ekstremt viktig, og sosialarbeidere er de tøffeste menneskene jeg vet om. De går rett inn i de verste konfliktene - og det gjør de uten uniform. Vi trenger enda flere ressurser til slikt arbeid, sier Johansen.

– Skyver problemene over på politiet

Byrådslederen understreker at han mener nåværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har forstått situasjonen bedre.

– Jeg hadde et positiv møte med ham i går. Men det gjør det vanskelig når hans partikolleger får lov å uttale seg som om de er et opposisjonsparti:

– Det er svært alvorlig at stortingsrepresentanter fra den nåværende justisministerens parti sitter og uttrykker en slik mistillit til politiet, og samtidig trekker i tvil deres metoder. I Oslo ønsker vi en respekt for politiet blant vanlige borgere, og da er det viktig at justismyndigheten spiller opp en slik tillit og respekt, sier Johansen.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) støtter byrådslederens syn på saken.

– Det er både avslørende og oppsiktsvekkende å se hvordan Listhaug forsøker skyve problemet hun skulle ha tatt tak i over på politiet. Hun vært mer opptatt av å sende signaler og sprade rundt med store ord enn å ta tak i de faktiske utfordringene og løse dem, sier han til VG onsdag.

Utfordrer justisministeren

Raja understreker at han har meget stor tillit til politiet, og sier han ser på det som ekstra tillitsvekkende at de selv har erkjent at de kunne gjort mer med problematikken.

– Kriminalitetsforebygging er krevende langsiktig arbeid. Jeg vil utfordre den nye justisministeren til å ta initiativ til et nytt kriminalitetsforebyggende råd. Samt til et tverrfaglig team bestående av politi, frivillige og forskere, men også: særlig god representasjon av ungdom fra Holmlia og Groruddalen:

– Sammen må man snekre nye måter å effektiv forebygge kriminalitet på. Mye er kjent, men alt kan forbedres, sier Venstre-politikeren.

Raja var også selv med i kriminalitetsforebyggende råd som student, og mener man må forsterke den tidlige innsatsen for å forhindre at gjengproblematikken vokser i Oslo.

– Det må skje i skolen, i hjemmet og ved fritidstilbudene gjennom oppsøkende voksenkontakt. Vi trenger også mer politi. Å oppklare en sak er én ting, mens forebygging er langsiktig medisin:

– Å snu gutter mellom ti og 16 år er veldig mulig. Fra de er 17 til 21 blir det vanskeligere, og etter det er det ofte for sent, sier han.