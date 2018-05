I SKJUL: Dette passet fant Politiets utlendingsenhet under en aksjon tidligere i år, i jakten på identiteten til en person uten lovlig opphold i Norge. De skal avsløre identiteten til dem som prøver å holde den skjult. Foto: Politiet

Politiet: Det avsløres for lite ID-juks blant asylsøkere i Norge

Publisert: 29.05.18 06:12

Politiets utlendingsenhet (PU) har erfart at personer som er i Norge ulovlig kan ha én ID hos banken, en annen hos politiet og en tredje i skatteetaten. De mener det er for enkelt å jukse med ID i Norge - og vil ha en offentlig utredning.

VG skrev denne uken om hvordan identifiserte asylsøkere med avslag blir boende i Norge i årevis uten å bli sendt ut – også om de har begått lovbrudd.

Politiets utlendingsenhet, som har ansvaret for returene, sier det er dårlig standard på deler av ID-arbeidet i Norge. De jobber daglig med å identifisere asylsøkere uten ID-papirer.

Nå ber de Justisdepartementet om en stor gjennomgang av hele ID-feltet. Men justisminister Tor Mikkel Wara vil ikke love at de får det.

– Avsløres det for lite ID-juks i Norge i dag?

– Ja. Fordi det er for enkelt å jukse med ID og det er for lite bevissthet rundt ID, sier Håvard Bekk, seksjonsleder ved ID-avklaring i PU

– Det handler om samfunnssikkerhet, å vite hvem som faktisk er i Norge, understreker han.

Spør hvem som er ansvarlig

Bekk påpeker at det er mulig at asylsøkere borger med avslag opererer med ett navn i banken, ett hos skattemyndighetene og ett navn hos politiet. Og at ingen har myndighet til å si hvilket navn som er rett.

– Mye kriminalitet er basert på ID-juks, sier PU-seksjonssjefen.

– Vi vil ha en utredning om hvem som er ansvarlig og hvilket ansvar de ulike aktørene skal ha, både i politiet, bank, finansnæringen, NAV, skatt og helse, sier han.

Da VG var med Politiets utlendingsenhet ut på aksjon i mai, fant politiet en ulovlig asylsøker med et falskt førerkort. For et utrent øye så det ekte ut, for politiet var det åpenbart falskt. Politiet spurte seg om førerkortet var brukt for å skaffe andre, ekte ID-dokumenter.

– Mange snakker om ID og tror det er det samme som at «jeg har et pass og ferdig med det». Men hvis jeg bruker feil grunnlag for å skaffe meg det passet, hjelper det ikke at selve passet er ekte. For jeg er jo ikke den jeg sier at jeg er i det passet.

Bedt om det før – ikke gjennomslag

De vil ha en totalgjennomgang av hele ID-feltet - for å få det til å fungere bedre. PU sier de vil ta et større ansvar i politiet og offentligheten på ID. Det selv om et offentlig utvalg i fjor foreslo dem nedlagt .

– Du mener at deler av det ID-arbeidet som gjøres i Norge i dag har for dårlig standard og at bevisstheten bør økes?

– Ja, det mener jeg. Vi mener samkjøringen er viktig, for å få utredet hva vi egentlig snakker om og hva slags standard vi skal ha på ulike nivåer.

PU ber om en bred eller stor gjennomgang, for eksempel i form av en offentlig utredning. Bekk understreker at dette ikke er første gang de ber om og påpeker dette – at PU har tatt opp denne saken med Politidirektoratet og Justisdepartementet før.

Så langt er imidlertid ingen utredning eller gjennomgang iverksatt.

Ingen lovnader fra regjeringen

VG spør Justisdepartementet om de vil starte en slik offentlig utredning eller gjennomgang, slik PU flere ganger har bedt om.

Og påpeker at det i artikkelen vil bli poengtert om de ikke svarer klart ja eller nei på spørsmålet. Justisminister Tor Mikkel Wara svarer på spørsmålet slik:

«ID-kriminalitet som trygdesvindel, banksvindel, svart arbeid, menneskehandel og ulovlig innvandring er et økende problem. Innsatsen mot slik kriminalitet er høyt prioritert av regjeringen. Det er mange aktører i dette arbeidet.

Derfor trenger vi avklaringer om ansvar og roller både innenfor hver etat, også mellom etatene. Det arbeidet pågår. Departementet vurderer fortløpende behovet for en gjennomgang av ID-arbeidet i Norge»