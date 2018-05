GIR UT NY BOK: Akademiker, feminist og forfatter Eva Lundgren (70) er aktuell med ny bok. Med «Livsarven. En beretning om overgrep», ønsker hun å få frem nyansene i fortellingen om livet til en kvinne som blir misbrukt av sin far over mange år. Foto: Trond Solberg, VG

Utskjelt forsker med ny bok: – Folk har sagt til meg: «Nå går du på trynet igjen»

Publisert: 25.05.18 09:24 Oppdatert: 25.05.18 09:40

Den omdiskuterte akademikeren og forfatteren Eva Lundgren (70) er blitt hetset og utskjelt for sin forskning om vold mot kvinner. Nå er hun aktuell med ny bok.

– Det er bare nesetippen som er over vannet når vi snakker om vold og overgrep. Hvis vi ikke dukker under overflaten og våger å se på hva som faktisk skjer der, så kommer vi heller ikke noe lenger, sier Lundgren da hun møter VG i Bibliotekbaren på Hotel Bristol i Oslo tirsdag ettermiddag.

Boken «Livsarven. En beretning om overgrep» skildrer «Emmas» oppvekst i en akademikerfamilie i Bergen .

Fortellingen er basert på beretninger fra en kvinne Lundgren kjente ifra studietiden på 70-tallet, som forteller om hvordan hun ble misbrukt av sin far gjennom hele oppveksten.

– Jeg har snakket lite med folk om hva jeg har jobbet med de siste seks årene. Men de få jeg har fortalt det til har i beste mening reagert med å si; «Dette er for tungt, folk orker det ikke», eller «Nå går du på trynet igjen, du klarer ikke en sånn sak til».

Før #metoo

Og Lundgren, som er kjent for tidligere utgivelser som «I herrens vold» (1985), «Prester i lyst og last» (1987) og «Knutby-koden» (2008), har tidligere stått i hardt vær.

For 17 år siden publiserte hun «Slagen Dam », en nasjonalt omfattende studie om menns vold mot kvinner i Sverige. 7 000 av de 10 000 tilfeldig utvalgte kvinnene svarte på undersøkelsen.

Lundgren var da ansatt som professor i sosiologi ved Uppsala universitet, hvor hun hadde jobbet i 12 år. Der ledet hun også sin egen forskningsavdeling: Samgenus – Samhällsvetenskapelig genutforskning.

Tallene, som var hentet inn på bestilling fra den svenske regjeringen viste at 46 prosent av alle kvinner over 15 år hadde opplevd vold i Sverige. 56 prosent svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering.

– Det kom ingen sterke reaksjoner med en gang den ble publisert. Men så begynte flere å ytre at det ble pekt på altfor mye vold. Vår forskning viste at vold mot kvinner finnes over alt, det vekket reaksjoner, utdyper Lundgren.

Omdiskutert forskning

Hun hadde allerede reist fra Norge fordi hun ble oppfattet som kontroversiell. Som midlertidig ansatt forsøkte hun å sette seksuell trakassering ved Universitetet i Bergen på dagsorden på 80-tallet. Det skapte stor diskusjon i de akademiske miljøene.

I 2005, fire år etter at «Slagen Dam» ble publisert, deltok Lundgren på TV-programmet «Kjønnskrigen» (Könskriget) på SVT. Programmet vekket stor debatt.

– I programmet ble jeg fremstilt som om jeg mente at det fantes hundrevis av ofre for satanistiske overgrep i nettverk som myrder barn. Jeg kjente meg overhodet ikke igjen i måten jeg ble fremstilt på, forteller hun til VG.

I tiden etter TV-programmet ble Lundgren blant annet beskyldt for å ha fabrikkert materialet hun bygget forskningen på. Uppsala universitet igangsatte en åpen gransking, der tre personer ble satt til å gå gjennom alt hun hadde skrevet i sin akademiske karriere – for å undersøke om hun hadde bedrevet forskningsjuks.

Et halvt år senere ble hun frikjent for påstandene.

– Jeg tenkte at livet var slutt

Lundgren åpner den ferske boken med sin egen opplevelse av den vanskelige tiden i 2005. I dag synes hun fortsatt det er krevende å snakke om.

– Selv om jeg visste at forskningsmateriale fantes begynte jeg å tvile på meg selv. Det var mye hån og hets rettet mot meg, og saken fikk omfattende dekning i mediene, sier hun til VG.

70-åringen opplevde at folk spyttet henne i ansiktet på gaten, og forskningsavdelingens korridor ved universitetet i Uppsala ble også vandalisert, forteller hun.

– Det var helt vanvittig. Jeg tenkte at livet var slutt på en måte. Det var helt forferdelig, også for mine tre voksne barn. Men jeg kom meg jo gjennom det på en eller annen måte, sier Lundgren.

I desember 2017 ble hun intervjuet i Svenska Dagbladet om den store mediestormen hun sto i for 13 år siden.

– De sa til meg: «Men nå illustrerer jo #metoo-kampanjen hele din forskning!»:

– Jeg er glad for kampanjen, men det er ikke sånn som mange sier, at kampanjen har illustrert noe ingen har snakket om før. Denne kunnskapen har bare blitt møtt av veldig stor motstand.

– Håper boken blir respektert

Noe av redningen ble møtet med «Emma», hovedkarakteren i den nye boken, som hun møtte da hun skulle holde en forelesning i Kristiansand i 2010.

– Etter alt oppstyret i Uppsala ble det en slags fluktvei for meg. Selv om det tok lang tid før jeg skjønte at dette skulle bli en bok, forteller hun.

Etter flere år med samtaler der «Emma» fortalte gradvis mer om overgrepene hun har vært utsatt for i familien, skjønte Lundgren at historien passet godt inn i hennes akademiske teori om «Voldens normaliseringsprosess» – som er en forklaringsmodell for hvordan mishandlede kvinner gradvis brytes ned og finner seg i sin situasjon.

– Det skjer noe med den utsatte når vold gjentar seg over tid. Jeg har ikke lest mange lignende historier som får frem denne dynamikken. Den utsatte begynner å tenke annerledes, og overtar overgriperens virkelighetsforståelse:

– Jeg ville gjøre denne fortellingen tilgjengelig for flere, og ikke bare uttrykke det i en akademisk tekst som kanskje blir lest av tre personer, sier Lundgren.

I dag er hun bosatt i Stockholm , og jobber for tiden med ett nytt prosjekt, uten at hun vil avsløre hva det dreier seg om.

Lundgren forteller at hun er klar over at hennes omdiskuterte fortid kan påvirke mottagelsen av den nye boken, også fordi den tar opp svært krevende tematikk.

– Jeg tror ikke at den blir bejublet, men jeg håper den blir respektert. Jeg gjør jo ikke dette for å bli populær. Ingenting av det jeg har jobbet med har vært motivert av tanken på å gjøre karriere, da hadde jeg gjort noe helt annet, sier 70-åringen.