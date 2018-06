VENTER PÅ RETTSSAK: Det er satt av fire dager til straffesaken i Oslo tingrett i desember i år. Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Tre menn tiltalt: Voldtok kvinne på toalett i Oslo

Publisert: 11.06.18 15:47

Politiet mener tre menn samarbeidet om å voldta en kvinne etter tur på et toalett på et spisested i Oslo om vinteren 2016.

Nå er de tre mennene tiltalt for å ha « skaffet seg seksuell omfang ved vold eller truende atferd ».

Det var natt til 30. januar 2016 at den unge kvinnen skal ha blitt holdt fast inne på et toalett på et spisested i Oslo.

Ifølge tiltalen, motiverte og oppmuntret de tre mennene hverandre til å gjennomføre samleiene med den fornærmede kvinnen.

« ...dels ved å stå utenfor toalettdøren når en av de andre var inne sammen med N.N., og dels ved å være til stede uten å stanse overgrepene eller på annen måte ta avstand fra dem. », står det i tiltalen.

– Ventetiden den største påkjenningen

– Det å anmelde voldtektssaker en stor belastning i seg selv, men det å vente på etterforskningen er den største belastningen. Det har gått to år og fem måneder siden hendelsen, og ventetiden har helt klart vært den største påkjenningen, sier fornærmedes bistandsadvokat, Kumrije Rusiti, ved Advokatfirmaet Rusiti.

Bistandsadvokaten mener at den lange saksbehandlingstiden hos politiet og påtalemyndigheten vil være til fordel for de tiltalte i overgrepssaker – og ikke fornærmede.

– De tiltalte får en kompensasjon i straffeutmålingen, mens fornærmede får ingenting for ventetiden. Hun må bearbeide alt i en rettssak nesten tre år etter at overgrepet skjedde, sier Rusiti, som påpeker at straffesaken mest sannsynlig ikke blir ferdig i tingretten.

– Det blir nok en runde til i domstolen, og da går det ytterligere et halvt år.

Nekter straffskyld

Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson forsvarer en av de tre voldtektstiltalte mennene.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvareren til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Forsvarerne til de medtiltalte mennene har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Forsvareren til den ene, en 26-åring, vil ikke uttale seg om saken ifølge TV 2, mens forsvareren til den tredje nekter straffskyld ifølge kanalen.