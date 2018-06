TILTALT FOR DRAP: Den nå 16 år gamle jenta er tiltalt for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk to personer på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sommer. Foto: Privat

Drapet på Sørlandssenteret: Krever 11 års fengsel for drapstiltalt 16-åring

Publisert: 11.06.18 11:43 Oppdatert: 11.06.18 12:04

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Statsadvokat Jan Tallaksen mener den drapstiltalte 16-åringen ønsket å drepe da hun gikk inn på Sørlandssenteret 26. juli i fjor. Han betegner drapet på Marie Skuland (17) som kaldblodig og følelsesløst.

– Dette er en svært alvorlig og tragisk sak, hvor en person er frarøvet livet og en annen er påført store skader. Skaden mot Marie Skuland er uopprettelig, sier statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre mandag.

Tallaksen la deretter ned påstand om at den drapstiltalte 16-åringen skal idømmes 11 års fengsel. Utgangspunktet hans var 12 års fengsel, men han mener at jentas bakgrunn og tilståelse av de faktiske forhold gir ett års reduksjon i straffen.

Tallaksen mener at jenta både ønsket og målrettet hadde til hensikt å drepe da hun gikk til knivangrep på Marie Skuland og Christine Aaneland på Sørlandssenteret 26. juli i fjor sommer. Skuland døde av skadene få timer senere.

Han kaller drapet og drapsforsøket «nøye planlagt og regissert», og mener drapet på Marie Skuland er utført med overlegg.

– Hun finner to helt tilfeldige ofre, helt uskyldige og unge ofre, som blir utsatt for disse grufulle handlingene og som uten tvil ikke ansvaret for hennes harde oppvekst og liv. Både drapet og drapsforsøket vil jeg betegne som kaldblodig, brutalt og følelsesløst, sier aktor.

Aktor: – Et planlagt drap

16-åringen har erkjent delvis straffskyld for drap og drapsforsøk. I hennes forklaring i retten uttalte hun at hun ønsket å gjøre noe drastisk, men at hun ikke hadde til hensikt å drepe .

– Derfor erkjenner hun straffskyld for grov kroppsskade, har hennes forsvarer Hege Klem tidligere uttalt.

Dette blir blankt avfeid av aktor, som i skjerpende retning blant annet viser til at hun allerede dagen før drapet fikk drapstanker, at hun søkte på knivangrep og hvordan man dreper en person på internett, at hun valgte ut både Coop Obs og kniven hun brukte til knivangrepet på forhånd.

– Vi vikler oss inn i nøye overveielser i forkant. Det går omtrent fire minutter fra hun går inn på Obs, finner kniven, stikker nummer en, stikker nummer to og deretter forlater stedet. Dette viser hvor målrettet hun var. Det er ikke mye nøling her i gården, sier Tallaksen.

Sakkyndige: Høy fare for fremtidig vold

Statsadvokaten er tydelig på at 16-åringen var tilregnelig da hun begikk drapet og drapsforsøket.

– Det er ikke grunnlag for å si at tiltalte har vært utilregnelig på noe tidspunkt under disse handlingene, fortsetter Tallaksen, og viser til de sakkyndiges rapporter og uttalelser i retten.

De sakkyndige har vurdert den tiltalte 16-årige jenta som strafferettslig tilregnelig, og de mener at det er høy fare for at jenta vil utøve fremtidig vold.

Lege og spesialist i psykiatri, Agneta Nilsson, redegjorde for retten før helgen at de mener det er høy risiko for at 16-åringen vil kunne begå liknende kriminalitet på ny og at hun vil trenge langvarig psykiatrisk behandling.

I deres erklæring har de beskrevet jenta som ekstremt uforutsigbar, manipulerende og uten evne til å vurdere konsekvensene av det hun gjør.

Ønsker ikke forvaring

Jentas far er dømt for familievold, og hun har selv beskrevet oppveksten sin som preget av fysisk og psykisk vold. 16-åringen har også beskrevet dette som årsaken til sine problemer.

– Dette er en ungdom som har vokst opp i en familie der det å bli truet på livet var en del av livet, uttalte sakkyndig og overlege Jorun Thue Hansen i retten fredag ifølge fvn.no.

Aktor trekker frem jentas bakgrunn i formildende retning, men mener likevel at det har begrenset betydning for straffenivået.

Tallaksen gjennomgikk to tidligere dommer mot mindreårige dømt for drap, hvor en 15 år gammel jente ble idømt ti års forvaring for å ha drept en miljøarbeider på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen. Han viste også til dobbeltdrapet i Kristiansand i 2016, hvor en 17 år gammel gutt ble dømt til 11 års fengsel .

– Det er strenge vilkår for forvaring. Det må foreligge helt ekstraordinære omstendigheter. På mange måter ligger denne i midtsjiktet av disse to sakene, men det er vanskelig. Jeg viker tilbake for forvaring, men retten står selv fritt, sier han.