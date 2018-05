VÅPENPROSJEKT: Politiinspektør Skule Worpvik ved Sør-Øst Politidistrikt sier at mannen i Rakkestad dukket opp i arbeidet med et våpenprosjekt som har pågått i to år. Foto: Kristiansen, Tore

Forsvarsansatt siktet for grovt underslag

Publisert: 26.05.18 11:10 Oppdatert: 26.05.18 12:18

INNENRIKS 2018-05-26T09:10:39Z

Politiet mener at Rakkestad-mannen, som har vært ansatt i Forsvaret i mange år, har forsynt seg av våpen og materiell fra arbeidsplassen. Våpen er kjørt vekk og Forsvaret bistår med å sikre beslagene.



– I beslaget er det både skarpt og plombert materiell, vi har foreløpig ikke full oversikt. En mann er siktet for grovt underslag av våpen. Vi har jobbet med et prosjekt knyttet til våpen i to år og har hatt saker i store deler av landet. Denne saken dukket opp i det prosjektet, sier politiinspektør Skule Worpvik i Sørøst Politidistrikt.

Løslatt etter avhør



I to dager har politiet og Forsvaret samarbeidet om å sikre og fjerne våpen fra en adresse i Rakkestad i Østfold. Mannen har vært i avhør og forklart seg om den store mengden våpen og ammunisjon han har hatt hjemme. Både politiet og forsvarer bekrefter at mannen har hatt tilgang til våpen gjennom sin jobb.

– Han er nå løslatt. Vi har kontroll på de elementene vi trenger å ha kontroll på og mener det ikke er fare for bevisforspillelse eller gjentagelse, sier politiinspektør Skule Worpvik i Øst Politidistrikt.

Han bekrefter at mannen er ansatt i Forsvaret.

Advokat: – Troverdig forklaring

Mannens advokat Harald Otterstad mener klienten har gitt en plausibel forklaring på hvorfor klienten har hatt mye våpen lagret.

– Han er en dedikert våpenmann, og jeg mener løslatelsen bekrefter at han har gitt en troverdig forklaring. Det er regler for oppbevaring av våpen og ammunisjon som kan være brutt. Men det er langt derfra til en alvorlig siktelse for grovt underslag, sier Otterstad.

Vet ikke om det er skarpe våpen i beslaget

Politiet har plombert mannens bolig og vil sammen med Forsvaret jobbe videre på eiendommen mandag.

– Våpnene er i en beskaffenhet som gjorde at vi ba om hjelp fra ekspertisen i Forsvaret. Det er stort skadepotensial i beslaget, men det kan se ut som om materiellet er håndtert riktig. Hvis man fjerner sprenglegemet er ikke ammunisjon farlig, sier politiinspektør Worpvik som beskriver volumet på beslaget som stort.

– Har mannen solgt våpen og annet militært materiell til samlere?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Worpvik.

Forsvarets logistikkorganisasjon opplyste i fjor at 6439 våpen var registrert som tapt av Forsvaret.