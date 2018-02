MEKLER: Tidligere justisminister og påtroppende fylkesmann i Innlandet (Hedmark/Oppland), Knut Storberget, åpner det første meklingsmøtet mellom Finnmark og Troms onsdag kveld. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Storberget i gang med mekling mellom Finnmark og Troms: Blir en vrien nøtt

Publisert: 14.02.18 15:42

Eks-statsråd Knut Storberget har startet meklingen i den fastlåste sammenslåings-konflikten mellom Troms og Finnmark. Han kaller oppgaven en vrien nøtt, og skal bruke sjokolade for å få partene på glid.

Storberget har hatt flere lange telefonsamtaler med både fylkesordfører Ragnhild Vassnes (Ap) i Finnmark og fylkesrådleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms før det første meklingsmøtet mellom partene på Gardermoen onsdag kveld.

Den tidligere justisministeren meddeler at klimaet for videre samtaler er godt. Og bedre skal det bli.

Sjokolade-tilgang

For en sjokoladefabrikk på Toten har allerede sendt en imponerende stor pose med konfektesker til mekleren. Sjokoladen vil Storberget ta med seg inn i forhandlingene, forsikrer han overfor VG.

– Fabrikken har sendt meg en haug med konfektesker. Det gir meg en fin mulighet til å skape et godt klima i forhandlingene, flirer Storberget.

– Vi sendte 15 gaveesker med sjokolade til mekler Storberget. Vi tror det kan bidra til god stemning og være en «isbryter» i forhandlingene, bekrefter Jan Rognstad i Gjøvik sjokoladefabrikk til VG.

Knut Storberget har imidlertid fått en oppgave som er ganske fjern fra spøk og moro.

Blant annet krangler de to fylkene om dette:

* Hvor mange medlemmer hvert fylke skal ha i fellesnemnda som skal føre sammenslåingsprosessen videre.

* Hvor hovedsetet for den nye fylkeskommunen skal ligge.

* Hvor de ulike tjenestene for den nye fylkeskommunen skal ligge.

* Hvor de ulike folkevalgte organene for den nye fylkeskommunen skal ligge.

Frem til nå har Finnmark fylkeskommune hatt sitt hovedsete både politisk og administrativt i Vadsø, mens Tromsø har vært Troms sitt selvsagte fylkes-senter.

– Hvilken strategi har du for at Finmark og Troms skal enes om en løsning, Storberget?

– Jeg har jo en strategi, men det er mange punkter som fortsatt må gjennomgås med partene. Jeg vil ikke si noe om hvordan dette skal angripes, men vi har jo allerede hatt tildels lange samtaler i helgen om dette, svarer fylkesmekleren.

Han understreker at det er partene «som eier saken». Betydningen av at både ham selv og fylkesrepresentantene Vassvik og Ørnebakk har Arbeiderparti-bakgrunn, tillegger ikke Storberget så stor vekt.

– Nei, jeg tror ikke partibakgrunn eller politisk grunnsyn betyr så mye her. Men de vet jo hvem jeg er og hvilken bakgrunn jeg har, svarer Storberget, som er påtroppende fylkesmann i det nye Innlandet fylke som også består av to fylker, nemlig Oppland og Hedmark.

– Hvor stor mulighet ser du for å finne en løsning?

– Dette er en vanskelig sak. Her er det mange diskusjoner og stort folkelig engasjement. Det er en vrien nøtt som krever betydelig samarbeid, svarer Storberget.

Troms Frp: Stopp sammenslåingen

Senest sist helg vedtok Troms Frp at hele sammenslåingen med Finnmark burde stoppes. Politisk nestleder Eivind Stene fra Harstad minner om at det tar like lang tid å fly fra hans hjemby til Oslo - som til et eventuelt nytt fylkes-hovedsete i Vadsø.

– Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark burde på bakgrunn av utviklingen som reformen ett «Nord-Norge» har tatt, stoppes. Fylkene Troms og Finnmark består i sin nåværende form inntil videre, heter det i resolusjonen fra Troms Frp.

Men dette er ikke Finnmark Frp enig i.

Fylkesleder Odd Eilert «Selvaste» Persen, sier til VG at å gå inn for reversering av sammenslåingen nå, kun er markerings-politikk.

– Det er bare som å stange «hauet» i veggen. Når regjering og storting har vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen, så er det er det formålsløst å protestere på den måten som Troms Frp nå forsøker, mener Persen.

Han mener i motsetning til fylkesordfører Vassvik og Ap at fylkesadministrasjonen må deles mellom Tromsø, Alta og eventuelt Kirkenes.

– Det er for tungvint å reise til Vadsø både for store deler av Finnmark og Troms, mener Persen som selv bor i Korsfjord i Alta i landets største fylke.