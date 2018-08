DREPT: Sunniva Ødegård ble bare 13 år. Foto: PRIVAT

Sunniva-drapet: Siktede (17) forklarer seg for politiet

Publisert: 07.08.18 14:54 Oppdatert: 07.08.18 16:19

17-åringen som er siktet etter drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug forklarer seg nå for politiet.

Den siktede 17-åringen i drapssaken på Varhaug har tidligere avbrutt avhør med politiet og ikke ønsket å forklare seg. Politiet gjorde i dag et nytt forsøk, og fikk gutten i tale.

– Innholdet vil jeg ikke si noe om, men vi er i dialog, og det er viktig for oss. Vi har mye vi vil snakke med ham om, sier Bjørn Kåre Dahl, leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Samarbeider han?

– Han forklarer seg og det er vi tilfreds med.

– Er det fremdeles uenighet mellom politiet og siktede om hva som har skjedd?

– Jeg vil ikke gå inne på det, sier Dahl.

Bistandsadvokat Harald Øglænd ser positivt på det som kan bety en utvikling i saken.

– Vi er spente på å få avklart om det kommer noe nytt. Foreldrene ønsker så klart flest mulig opplysninger, sier han til VG.

Avhøret, som gjennomføres av Kripos i Bergen, fortsetter i morgen.

Nektet for drap

Så langt er det kjent at den siktede 17-åringen er en norsk statsborger bosatt i Varhaug. Etter det VG kjenner til har den siktede nettopp sluttet i jobben sin fordi han skal begynne på skole.

17-åringen har erkjent at han var på funnstedet den aktuelle kvelden , men har nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Dahl vil ikke svare på hvordan siktede nå forholder seg til skyldspørsmålet.

– Det er vanskelig for meg å si noe om det. Nå er vi midt i et avhør, sier han.

– Er dere nå sikrere på siktedes bevegelser den aktuelle kvelden, basert på både hans forklaring og vitneavhør?

– Vi bygger stein på stein. Det er viktige å kartlegge bevegelsene. Jeg vil ikke si noe om det, sier Dahl.

Politiet fortsetter å holde kortene tett til brystet i saken og Dahl vil heller ikke gå inn på eventuelle svar fra blodprøver som ble tatt av siktede.

– Har det kommet ny, essensiell informasjon fra vitner de siste dagene?

– Vi avhører stadig vitner og håper å få informasjon av betydning, sier han.

Forsvarer Tor Inge Borgersen har ikke besvart VGs henvendelser.

Forlot vennen 22.15

Sunniva skal ha forlatt vennen sin klokken 22.15 søndag 29. juli. Politiet etterlyser fremdeles tips om bevegelser i området etter dette tidspunktet.

Sunniva skal ifølge Stavanger Aftenblad ha snakket med kjæresten på telefonen i 22.30-tiden. Den samtalen ble brutt.

To vitner VG har snakket med, så siktede på sykkel søndag kveld, bare timer før Ødegård ble funnet drept. Et av vitnene forteller at han så ham komme i retning fra funnstedet i «voldsom fart».

Så langt har politiet mottatt 100 tips og gjennomført 50 vitneavhør i saken.

– Noen vitner kan bli kalt inn på nytt, i tillegg til at det også kan være interessant for oss å snakke med personer vi ikke tidligere har vært i kontakt med. Det kan være på bakgrunn av ny informasjon i etterforskningen eller tips, sier etterforskningsleder Dahl i en pressemelding tirsdag.

Kontakt med par i 20-årene

Torsdag i forrige uke etterlyste politiet et turgående par i 20-årene som de ønsker å snakke med i forbindelse med drapet på Sunniva Ødegård på Varhaug.

Paret skal angivelig ha gått tur i Kråkevegen på Varhaug mellom klokken 22 og klokken 23 søndag kveld. Den påfølgende natten ble Sunniva Ødegård (13) funnet drept.

Politiet sa mandag at de tror de er i kontakt med de rette personene.

Flere ubesvarte spørsmål

Politiet har tidligere fortalt at et samlet bevisbilde gjør at de mener de har en styrket sak , men at de ikke har noe bilde av motivet for drapet.

Det har ikke kommet noen detaljer rundt dødsfallet, og politiet har ikke kommentert om 13-åringen hadde noen skader da hun ble funnet.

Politiet ønsker heller ikke å si om åstedet er det samme som funnstedet.