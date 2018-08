KULING: Illustrasjonen viser hvordan vinden, med stiv kuling i styrke, vil treffe Nordland klokken 18 lørdag. Foto: Meteorologisk institutt

Stormskader for millioner på Østlandet - nå kommer stormen til Nordland

Publisert: 11.08.18 11:44 Oppdatert: 11.08.18 13:08

INNENRIKS 2018-08-11T09:44:43Z

Den siste tidet har kraftig vind herjet Sør- og Østlandet. Ifølge Gjensidige er det allerede meldt inn skader for millioner, og de frykter tallet kan mangedoble seg. Nå har lavtrykket meldt sin ankomst i Nordland.

Forsikringsselskapene melder om telefonkø fra personer som melder inn skader som følge av uværet. Nå skal derimot Sør- og Østlandet være klar av stormen, og det er Nordland som står for tur.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier til VG at de hittil har mottatt nærmere 50 skader etter stormen i Sør-Norge. I hovedsak dreier det seg om bygnings- og bilskader.

– Det er skader på tak, bygninger, hytter, innbo og biler, og trær har veltet og skapt ødeleggelser, forteller Rysstad og legger til at det faktisk er færre skader enn de først fryktet.

De foreløpige tallene viser at det dreier seg om erstatninger for mellom to og tre millioner kroner. Et tall han frykter vil stige utover uken.

– Det er altfor tidlig å si noe om sluttsummen for denne stormen, men vi snakker i det minste om et titalls millioner kroner og oppover, sier Rysstad.

Storm i nord

Vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt , sier til VG at kraftig vind vil nå Helgeland rundt klokken 12 lørdag formiddag.

Værvarselet melder om liten storm, men det er de kraftige vindkastene som kan skape den største faren, sier han.

– Det kan bli løse gjenstander som flyr omkring, trær kan falle over ende og campingvogner kan velte, sier meteorologen.

På Helgeland, Salten og Saltfjellet forventes det vindkast på mellom 25- og 30 meter per sekund. I innlandet kan det komme til å blåse enda kraftigere.

I disse områdene er det gult farevarsel for nedbør og det kan komme mellom 40- og 60 mm i løpet av de neste 12 timene.

– Utover dagen vil vinden flytte seg fra Helgeland og nordover mot Bodø. I morgen vil vinden svekkes og det ser ut som vi er ferdig med uværet for denne gang, sier Haukeland.

Morten Rudi Johansen arrangerer for tiden «Havnafestivalen» i Sandnessjøen, der blant annet artister som Odd Nordstoga, Admiral P og Turbonegro skal opptre. Nå har også kulingen kommet til festivalen.

– Vi jobber med å sikre gjenstander og følger med på værmeldingene. Vi åpner klokken 17 i ettermiddag og håper på bedre vær til det, sier han.

Johansen forteller at det blåser cirka 15 meter per sekund, men at kastene er oppe i over 20 meter per sekund. Det har blant annet ført til at de har måttet flytte barnearrangementet innendørs.

– Vi får ikke gjort så mye nå, og det blåser for mye til å ha lydsjekk. Det er heldigvis meldt bedre vær etter klokken fem, sier han til VG.

– Vi er vant til at det blåser

Nordlendingene på sin side virker derimot å ta uværet med knusende ro.

– Jeg syklet på jobb i morges, og i Bodø var det ikke noe vind å snakke om, sier Operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt.

De har foreløpig ikke fått meldinger om hendelser som følge av været, men følger godt med utover dagen i påvente av økt vindstyrke.

– Vi følger meteorologenes tips og råd, men vi er vant til at det blåser i Nordland og har ikke gjort noe spesielt i påvente av det, sier han.

Ikke iverksatt spesielle tiltak

På fredag meldte Meteorologisk institutt om at kraftig vind skulle treffe Trøndelag rundt midnatt, natt til lørdag. Men heller ikke i Trøndelag ser været ut til å skremme de lokale.

– I går gjorde vi en vurdering på stabsnivå om værsituasjonen og ut ifra prognosene ble det vurdert at vi ikke skulle sette i verk spesielle tiltak. Det er et par trær som har veltet, men vi har ikke fått meldinger om noe mer. Vi er vant til regn og vind, sier Kamilla Engen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Hun er derimot klar på at man fortsatt bør ta været på alvor hvis man har planer om å bevege seg oppe på snaufjellet der vinden kan bli langt kraftigere enn i lavlandet.

– Vi har fortløpende vurdering på værsituasjonen, men foreløpig har det ikke rammet oss hardt, sier hun.