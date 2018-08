Tirsdag ettermiddag la statsminister Erna Solberg ned grunnstein for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Solberg om nytt beredskapssenter: – En grunnstein for norsk trygghet

Tirsdag la statsminister Erna Solberg (H) ned grunnsteinen for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud.

Mandag om en knapp uke må statsministeren møte til høring på Stortinget om Riksrevisjonens kritikk av mangelfull sikring av samfunnskritisk infrastruktur.

Politiets nye beredskapssenter er et av svarene på de alvorlige svakhetene som ble avslørt i 22. juli-kommisjonens rapport. Regjeringens oppfølging av rapporten er utgangspunktet for Riksrevisjonens undersøkelser.

Prioriteringer

– Det ville kostet veldig mye hvis vi skulle sørget for grunnsikring der politiet er i dag, og det ville ikke vært optimal bruk av penger når vi bruker 2,6 milliarder kroner på det nye beredskapssenteret, sa Solberg til NTB etter at hun hadde lagt ned grunnsteinen på det som skal bli hovedkvarteret for beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste fra september 2020.

Statsministeren imøtegår Riksrevisjonens kritikk på flere punkter.

– Vi har derimot brukt flere penger på å trene politiet. Vi har sørget for langt flere politifolk som både kan bidra på etterretning og kartlegging av trusler, og som kan rykke ut dersom noe skjer, sier hun.

Ikke alt over natten

– Samtidig er vi ikke kommet langt nok. Men objektsikring koster ganske mye penger, og da klarer vi ikke å ta alt over natten, sier Solberg.

Hun viser også til at sikkerhetsloven blir endret med nye og mykere definisjoner av objektsikring, mens Riksrevisjonens kritikk tar utgangspunkt i den eksisterende sikkerhetsloven.

Ifølge justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil det nye beredskapssenteret sørge for sikring av en tredel av politiets grunnobjekter – altså fire av tolv objekter som er omtalt som kritisk i Riksrevisjonens rapport.

Øve og rykke

Under en omvisning på byggeplassen før nedleggelse av grunnsteinen tirsdag fikk Solberg og Wara blant annet høre om hvordan politiets ledere ser fram til å kunne øve og stå i beredskap på samme tid.

– For å kunne respondere raskt og riktig på en ekstraordinær hendelse er det viktig at de nasjonale beredskapsressursene er samlet, slik at de har umiddelbar tilgang på transportkapasitet, sa Solberg før hun la ned grunnsteinen.

Snublesteiner

De opprinnelige planene om å bygge beredskapssenter på Alnabru i Oslo ble skrinlagt blant annet på grunn av trang tomt og vanskelige byggeforhold. Men også Taraldrud-prosjektet har blitt møtt med sine utfordringer, ikke minst protester fra naboene.

– Jeg skal innrømme at vi brukte litt tid før vi omsider kom på rett sted, sa Solberg under seremonien som samlet 300 gjester fra politiet, departementet og entreprenørene.

– Det er ikke noe sted som er bedre egnet enn Taraldrud, mener Wara.

– Dette er en grunnsten for det nye beredskapssenteret, men også en grunnstein for norsk trygghet, sa Solberg umiddelbart før hun murte inn skrinet som blant annet inneholder tirsdagens utgave av Aftenposten og Østlandets Blad.