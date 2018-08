VOLD OG TRUSLER: Saken mot en skuespiller i 20-årene kommer opp for Oslo tingrett. Foto: SCANPIX

Skuespiller i 20-årene tiltalt for vold

NTB

Publisert: 08.08.18 04:47

En mannlig skuespiller i 20-årene må neste uke møte i retten og svare for vold eller trusler mot flere politifolk og arrestforvarere i Oslo.

Den mest omfattende delen av tiltalen handler om vold og trusler mot offentlige tjenestemenn. Skuespilleren skal to dager på rad i slutten av oktober i fjor ha vært utagerende på en celle på politihuset i Oslo.

Ifølge tiltalen sparket han en mannlig arrestforsvarer, i tillegg til å spytte en kvinnelig arrestforvarer i ansiktet og true en annen kvinnelig arrestforvarer med å «ta henne» hvis de møttes på gata.

Tiltalen omfatter også trusler mot en kvinnelig politibetjent i mars i år, da han skal ha sagt at han håpet å møte henne i sivil bekledning «på en slik måte og med et slikt kroppsspråk at det fremsto som en trussel om straffbar atferd».

Han skal dessuten ha sagt «slipp meg, din jævla hore», «ikke rør meg, din hore» eller lignende til en kvinnelig politibetjent da politiet stanset ham for å kontrollere bilen hans i august 2017.

I tillegg omfatter tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, grov kroppsskade mot en mann ved å slå ham i hodet med en vektmanual eller lignende gjenstand slik at offeret måtte sy fire sting.

Skuespilleren er også tiltalt etter at han ved to anledninger det siste året er blitt stanset som bilfører, uten å ha sertifikat.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 13. og 14. august. Skuespilleren forsvares av advokat Petter Bonde.

– Jeg er forsvarer, men har ingen ytterligere kommentar i saken, skriver advokaten i en tekstmelding til NTB.