BRUDEVALSEN: Kronprins Harald byr opp Sonja til brudevals på Slottet for femti år siden. Foto: TB arkivfoto / SCANPIX

Slik blir kongeparets gullbryllupsdag

INNENRIKS

I dag er det 50 år siden kong Harald og dronning Sonja giftet seg i Oslo domkirke. Den gang ble bryllupet feiret i tre dager og med et stort antall gjester fra inn- og utland.

Gullbryllupsdagen blir markert med en festgudstjeneste og en privat middag på Slottet med 60 gjester fra den nærmeste familien.

Da det endelig ble bryllup i 1968, hadde de to skjult at de var kjærester i ni år

– Det var jo tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje, sa kong Harald i et intervju med NRK i anledning TV-serien «Konge og dronning i 25 år» .

I programmet fortalte kongen og dronningen om en kamp mot stort sett alle: Kong Olav, politikere og presse var imot borgerlig ekteskap for daværende kronprins Harald. De eneste paret kunne snakke med, var deres felles venner:

– Men de fleste var jo like opptatt av at det ikke kunne gå, som alle andre var, sa kong Harald til NRK.

Prins Harald og Sonja Haraldsen var 14 år da de møttes første gang, på en seilerleir på Hankø.

Da de møttes til bords på fest hos deres felles venn Johan Stenersen åtte år senere, var det kjærlighet ved første blikk.

I begynnelsen møttes de i hemmelighet blant venner - og i dronningens barndomshjem på Vindern i Oslo som nå er flyttet til Maihaugen i Lillehammer, restaurert og satt tilbake slik det egentlig var for mer enn femti år siden. Mandag var hele kongefamilien til stede under en offisielle åpningen av huset - og fra og med i dag er det også tilgjengelig for publikum.

På bildet under kan du skyve den hvite hendelen frem og tilbake og sammenligne dronningens barndomshjem da og nå:

Inntil kong Olav omsider ga sitt ja til bryllup i 1968, var huset i Tuengen ett av de få stedene de kunne møtes i fred og ro.

Sonja Haraldsen ble til og med, i kraft av å være en venn av kronprins Harald, invitert til Slottet og Kongsseteren av kong Olav. Men da kongen skjønte at Sonja var mer enn en venn, ble det slutt på invitasjonene. Kongen sto steilt på at hans arvtaker skulle gifte seg med en av samme stand, ellers ville det bety slutten for monarkiet. De fleste var enig med ham.

I et tidligere intervju har dronning Sonja beskrevet hvor tøft det var å skjule og kjempe for kjærligheten i ni år:

– Jeg tror ikke et menneske egentlig har godt av å være under et så sterkt press over så lang tid. Det tror jeg man får slite med resten av livet.

For alt har ikke bare vært en dans på roser for kongeparet heller. Det var mange som reagerte da kong Harald sa dette i sin sølvbryllupstale under Regjeringens festmiddag for kongeparet i 1993.

– Ytre sett har alt ligget til rette for et harmonisk og godt samliv, men også vi har selvsagt erfart at det ikke er noen automatikk i at det skal gå bra. Å leve sammen i ekteskap er en livslang læring, en stadig utfordring til å vise hverandre forståelse, hensynsfullhet og tillit, sa kongen som avsluttet sin tale på denne måten:

– For min del er jeg i alle fall overbevist om at ekteskapet, hjemmet og samholdet i en familie er verdt å kjempe for.

Privat middag

Dagens gullbryllupmarkering står i sterk kontrast til bryllupet for 50 år siden. Det er et helt bevisst valg fra kongeparets side. For kongeparet har de siste årene hatt flere store markeringer markeringer. I 2016 var det 25 år siden de tok over tronen, mens paret i 2017 feiret sine 80-årsdager. Under et intervju på NRK ved juletider i fjor sa dronningen at hun ønsket seg en rolig markering av gullbryllupet.

Derfor er det ikke tilfeldig at markeringen av gullbryllupsdagen i dag avsluttes med en privat middag hvor rundt 60 gjester er invitert.

– Det blir gjester fra familien Haraldsen og fra familien Ferner, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved kongehuset til VG.

– Blir det noen utenlandske gjester?

– Nei, det blir ingen utenlandske gjester, sier Gjerulsen.

Men akkurat som 29. august 1968, vil det bli anledning for folket til å hylle kongeparet på bryllupsdagen. Gjerulsen forteller at dersom været holder, vil kongeparet bli kjørt i åpen bil fra Slottet til Oslo domkirke i forkant av festgudstjenesten klokken 15.

– Kongen og dronningen kjører i samme bil som de kjørte etter vielsen i 1968, en Lincoln Continental 1966 modell med registreringsnummer A5, sier Gjerulsen.

Fra klokken 14.45 vil det bli kjørt to bilkortesjer fra Slottet, ned Karl Johans gate og til Kirkegaten, hvor bilene tar til venstre og inn til Oslo Domkirke.

Først kommer prinsesse Astrid fru Ferner, deretter prinsesse Märtha Louise og hennes tre barn. I den tredje bilen i den første kortesjen sitter sitter kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Til slutt kommer kongen og dronningen i kortesje nummer to som starter fra Slottet klokken 14.50.

– Det vil være mulig å stå langs ruten og se kongeparet og den øvrige familie, fortsetter Gjerulsen.

Den gang sto for øvrig nær 3000 soldater fra alle våpengrener skulder ved skulder langs bryllupsruten fra Slottet til Domkirken.

I forrige uke inviterte for øvrig Slottet på Facebook og egne hjemmesider 200 av landets innbyggere til å feire dagen sammen med dem i Oslo Domkirke. Plassene ble fordelt etter «førstemann til mølla»-prinsippet. I løpet av én dag hadde 3500 meldt sin interesse - og innen fristen utløp hadde ikke færre enn 4500 meldt sin interesse. NRK sender for øvrig festgudstjenesten direkte.

Etter gudstjenesten vil kongeparet kjøres tilbake samme vei.

For femti år siden var det invitert om lag 850 gjester til Oslo Domkirke. På sine egne hjemmesider skriver Slottet at kirken var dekorert med mer enn 2500 roser, margueritter, fresia, erteblomster og gladioler. Da klokkene i Rådhustårnet slo 16:30 startet kortesjen fra Slottet - i alt 19 biler. I den første puljen kom Kronprins Harald sammen med sin forlover, grev Flemming av Rosenborg.

Bruden kom til kirken, ledsaget av Kong Olav, til tonene av Henry Purcells «Trumpet Tune and Air». Brudekjolen var i en enkel og klassisk stil, med 3/4 lange ermer, langt slep dekorert med hvite perler og broderier. I tillegg kom et stort tyllslør og - en brudebukett i hvitt, med hvite roser, fresia, liljekonvaller og orkidé.

Brudeparet forlot kirken til tonene av J. S. Bachs «Preludium i Ess-dur», og ble møtt av jubel og gratulasjoner fra de mange frammøtte utenfor. Fra Akershus ble det avfyrt dobbelt kongesalutt, 2 x 21 skudd.