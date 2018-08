RASKT PÅ STEDET: Store politimannskaper rykket ut etter skyteepisoden på utestedet Crystal Club i Oslo. Foto: Bjørnar Tommelstad

Etterlyst i seks år: Tatt og siktet for tre drapsforsøk på Oslo-utested

INNENRIKS 2018-08-28T13:27:53Z

Mannen i 30-årene ble pågrepet på Oslo Lufthavn Gardermoen fredag.

Publisert: 28.08.18 15:27 Oppdatert: 28.08.18 16:48

Natt til torsdag 5. juli 2012 ble to personer skutt og en person knivstukket på utestedet Crystal Club i Møllergata i Oslo sentrum. Mannen i 30-årene som er mistenkt for handlingen har vært internasjonalt etterlyst siden 2012.

Fredag ble han pågrepet på Oslo Lufthavn Gardermoen, siktet for tre drapsforsøk.

Mandag ble mannen i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett er mannen utpekt av de fornærmede i anmeldelse og avhør.

Fryktet de fornærmede

Mannen har oppholdt seg store deler av tiden etter hendelsen i Somalia, opplyser hans advokat Nils Jørgen Vordahl til VG.

– Sånn som jeg har forstått det dro han relativt raskt til Somalia etter at det skjedde, sier Vordahl.

Siktede har i lengre tid vært i kontakt med norske myndigheter fordi han selv har uttrykt at han har ønsket å komme tilbake.

– Noe av dialogen har gått på sikkerheten hans. Han har vært inneforstått med at han ville bli varetektfengslet og politiet har visst hvilket fly han ville komme med, forteller advokaten.

Vordahl forklarer at det var et oppløp til episoden på Crystal Club i 2012. Siktede har fryktet de fornærmede i saken.

– Han har vært forsøkt kontaktet i Somalia av noen som er i forbindelse med de fornærmede.

Vordahl ble oppnevnt som siktedes forsvarer i januar. Mannen skal avhøres torsdag og har ikke ennå tatt stilling til siktelsen.

– Jeg tror han er lettet over å være tilbake og for å få en dialog på dette her. Det har vært veldig kontruktivt så langt, sier advokaten.

– Trolig gjengrelatert

Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier at episoden ved Crystal Club trolig var gjengrelatert.

– Etterforskningen har etterlatt seg et inntrykk av at handlingen skjedde i forbindelse med et gjengmiljø. Den videre etterforskningen vil avdekke hans delaktighet og motiv for handlingen, og om andre kan ha vært involvert, sier Myrold.

Hun sier at det er blitt gjennomført omfattende etterforskning av saken etter voldshendelsen, det gjenstår dog noe før de eventuelt kan ta ut en tiltale.

Tidligere dømt

Før skytingen i 2012 er mannen straffedømt to ganger. En gang for bruk av narkotika og to tilfeller av ran på åpen gate ved bruk av grov vold. Mannen som nå er i 30-årene begikk ranene sammen med to andre personer.

Det ene offeret skal ifølge dommen fra 2009 ha blitt slått til han besvimte flere ganger, men ble ristet til bevissthet hver gang. Han ble fratatt mobiltelefon og lommebok med bankkort, og ble til slutt truet til å gi fra seg koden til bankkortet.