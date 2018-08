TIL KINA: Stortingets utenriks- og forsvarskomité, her med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på besøk, står på farten til Kina. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Betente Kina-spørsmål splitter utenrikskomiteen

INNENRIKS 2018-08-28T07:38:18Z

SV og Venstre vil ta opp sjokkrapporter om overgrep mot kinesiske uigurer når Stortinget besøker Kina. Høyre, Frp og Ap er mer avventende.

Publisert: 28.08.18 09:38

Stortingets forsvars- og utenrikskomité reiser denne uken til Japan og Kina .

FNs rasediskrimineringskomité sier den har mottatt troverdige rapporter om at en million uigurer og andre muslimer og minoritetsgrupper holdes i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i Kina.

Også menneskerettsgrupper slår alarm, og Den norske uigurkomiteen krever at stortingspolitikerne tar opp situasjonen når de møter kinesiske myndigheter 3.–6. september.

Kina må forklare hvorfor uigurer sendes i såkalte omskoleringsleirer, hvilke rettigheter de som sperres inne har, og hvordan situasjonen er for dem som er i leirene, krever aktivister.

Men Høyres Michael Tetzschner mener dette er spørsmål som i første omgang bør håndteres av og rettes til norsk UD.

– Dette er spørsmål vi må ta stilling til etter bedre kjennskap til den konkrete situasjonen, sier han.

– Vil ta det opp

SV-leder Audun Lysbakken sier imidlertid at det er «ekstremt alvorlige rapporter» som kommer fra Xinjiang.

– Det er helt uakseptabelt nærmest å internere hundretusener i egne omskoleringsleirer. Det er en selvfølge at dette bør tas opp. Hvis ingen andre gjør det, kommer jeg til å gjøre det, sier han og får støtte fra Venstres Abid Raja:

– Jeg kommer til å benytte denne anledningen på komitéreisen til å ta opp forholdene til uigurene i de møter jeg får muligheten.

Kina benekter anklagene om at én million uigurer og andre muslimer holdes fanget i interneringsleirer og omskoleringssentre i Xinjiang.

«Viktig å følge med på»

Tetzschner sier han vurderer situasjonen i provinsen som vanskelig og «viktig å følge med på».

– Vi merker oss at den pågående høringen i FNs rasediskrimineringsråd gir grunn til bekymring, og at kinesiske myndigheter på sin side knytter problematikken til radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi støtter at norsk UD fortsetter å følge situasjonen.

Frp understreker at partiet «er opptatt av ivaretagelse av menneskerettighetene».

– Den bilaterale dialogen med Kina er et virkemiddel for å fremme og beskytte menneskerettighetene, og dette håndteres først og fremst av UD. UD besitter også best informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Kina, sier Christian Tybring-Gjedde.

– Alt kan tas opp

Komitéleder Anniken Huitfeldt «er bekymret for situasjonen» i Xinjiang.

– Vi mener det er viktig å be om forklaring på hvordan kinesiske myndigheter vurderer den alvorlige situasjonen. Jeg forventer at utenriksministeren er tydelig når det gjelder menneskerettigheter enten hun er i Kina, Russland, USA eller Etiopia, sier hun.

Huitfeldt viser til at menneskerettigheter og situasjonen for minoriteter er «naturlige tema» å drøfte i Kina.

– Forholdet mellom Norge og Kina er normalisert, og alt kan tas opp under de ulike møtene vi har i Beijing. Hvilke konkrete spørsmål vi vil ta opp i møte med kineserne, har vi foreløpig ikke bestemt.

Brøt kontakt

Kina brøt all politisk kontakt med Norge etter at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen i 2010. Forbindelsene ble gjenopprettet etter at Norge lovte å respektere Kinas kjerneinteresser.

Kina bryter FNs konvensjoner om religionsfrihet når de sperrer anslagsvis 1–2 millioner mennesker inne for å tvinge dem bort fra sin religion, ifølge Raja, som henviser til FN. Norge må stå opp for menneskerettighetene uansett omstendigheter, mener han.

– Vi støtter fullt ut kravet om at kinesiske myndigheter må opplyse om situasjonen for dem som er i leirene, og forklarer hvorfor de gjør det, sier Lysbakken.