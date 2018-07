FORLOKKENDE NATUR: Fjellet Narvtinden til venstre, fjellformasjonen Tekoppstetten midt i bildet, og Solbjørnvatnet i forgrunnen. Foto: Jørgensen, Bjørn

Mann ble hentet av redningshelikopter fra samme fjell to dager på rad

Publisert: 06.07.18 22:28

Etter å ha blitt hentet av Sea King-helikopter onsdag kveld, tok mannen like godt en ny tur i fjellet natt til fredag, for å hente gjenglemte ørepropper.

Mannen, en norsk turist i 20-årene, ble onsdag kveld hentet ned fra fjellet Narvtinden på Andopen i Lofoten . Han hadde vrikket ankelen, og måtte få bistand av et Sea King-helikopter for å komme seg ned.

Natt til fredag var derimot mannen tilbake på tur, denne gangen for å hente et par ørepropper han hadde glemt igjen kvelden i forveien. Igjen fikk mannen problemer med å komme seg ned igjen for egen maskin, og måtte tilkalle hjelp. Han tok selv kontakt med politiet.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– For bratt

Operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt forteller at mannen ble hentet for andre gang i halv to-tiden torsdag kveld. Han var da i god behold.

– Da hadde han hatt problemer med å komme seg ned igjen. Det er nokså bratt i fjellsiden, sier Lillestø til VG.

Ifølge Lillestø er det i utgangspunktet ikke større risiko forbundet med å gå tur i fjellene i Lofoten på nattestid.

– Sola går ikke ned i det hele tatt, så det er lyst døgnet rundt. Men det er nok brattere i fjellet enn mange turister ser for seg på forhånd, sier hun.

Ressurskrevende

Lensmann ved Vest-Lofoten lensmannskontor, Dag Sture Strøm, sier til Lofotposten at slike oppdrag er ressurskrevende, og at det ikke er noe de synes noe om.

– Hvis man har satt seg fast i fjellet en dag og er kjent med terrenget, burde det ikke være et område man beveger seg i 24 timer senere, sier Strøm.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge bekrefter de to redningsaksjonene. Redningsleder Alf Hågensen sier at det er sjelden at samme person må hentes med Sea King to dager på rad.

– Det vil jeg påstå, ja. Det er et spesielt tilfelle, bekrefter Hågensen.