Kommune bekrefter: 15-åring døde av blodforgiftning

Publisert: 15.06.18 12:07

2018-06-15

Den 15 år gamle gutten som døde i Bærum natt til tirsdag døde av blodforgiftning med meningokokk W-bakterien.

Det skriver Bærum kommune i et brev som er publisert på kommunens hjemmesider.

– Det var en raskt utviklende blodforgiftning. Han var på fastlegekontoret på formiddagen og hadde ørebetennelse. Det ble riktig håndtert der og da, og foreldrene fulgte han opp utover kvelden. Så utviklet det seg dessverre veldig raskt, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe til VG.

Torsdag var det minnestund, både ved skolen og i Høvik kirke, skriver lokalavisen Budstikka .

Kommunen har tidligere oppfordret foreldre til å være på vakt, dersom barn eller ungdom får influensalignende symptomer.

– Det var veldig mange innom første kvelden for å sjekke, og det har gradvis sunket etter det. Vi ønsker fortsatt at alle som er bekymret tar kontakt slik at de er sikre på at det ikke skjer med flere, sier tjenesteleder for helsetjenester i Bærum kommune Vidar Langehaug til VG.

Ifølge kommunen er det ikke påvist smitte hos noen av dem som har tatt kontakt med kommune, legevakt eller smittevernkontoret.

Smittevernoverlegen understreker at symptomene man bør være på vakt for er influensalignende symptomer, som feber med frysninger, hodepine, kvalme og oppkast. Allmenntilstanden blir sterkt redusert og barnet virker sykt. Det kan også oppstå små hudblødninger som ikke kan trykkes bort.

Meningokokk-bakterier finnes ofte som normalflora i halsen på ellers friske personer, men kan i noen tilfeller føre til svært alvorlig sykdom og i verste fall død, opplyser Bærum kommunes smittevernkontor.

Dysthe kommer også med enkelte tips og regler man burde forholde seg til:

– Det er ikke veldig smittsomt. Ungdom bør unngå deling av flasker og glass og kyssing som kan føre til smitte. I tillegg bør foresatte holde høy årvåkenhet på sykdomstegn, sier hun til VG.

I en oversikt på FHIs hjemmesider står det at 24 mennesker har dødd i perioden 2009–2017 som følge av meningokokk-sykdom. Totalt 250 tilfeller ble meldt inn til Meldesystem for smittsomme sykdommer.