Skogbrann i Froland: – Fare for at det eskalerer voldsomt

NTB

Christina Cantero

Publisert: 10.07.18 18:28 Oppdatert: 10.07.18 19:35

INNENRIKS 2018-07-10T16:28:13Z

Et brannhelikopter bistår under slukkingen av en skogbrann i Mykland i Aust-Agder. Brannvesenet melder om vanskelige arbeidsforhold.

– Det er ingen stor brann, men den ligger vanskelig til for oss, sier overbefal Hans Henrik Bakke i Agder brannvesen til VG og viser til det ulendte terrenget i skogområdet der brannen har startet.

Et skogbrannhelikopter er på plass og bistår under slukkingen, i tillegg til mer enn 20 personer fra brannmannskapet. De benytter seg også av sekshjulinger for å komme fram i det utfordrende terrenget.

Brannvesenet meldte først om skogbrannen ved Liansheia i Froland ved 15-tiden tirsdag.

Skogbrannen er ikke langt unna et område i Froland der det brant 30.000 mål i 2008.

– Det er tørt og ikke særlig grønt og friskt der det brant i 2008. Om denne skogbrannen når dit, er det fare for at brannen eskalerer voldsomt, sier Terje Rømyr i 110-sentralen i Agder til NTB.

Meteorologisk institutt melder om meget stor skogbrannfare i området.

Brannvesenet har som nevnt ikke oversikt over hvor stort område som brenner. Da meldingen om brannen først kom, var det først snakk om et mindre område.

– Det var en luftambulanse som tilfeldigvis kjørte over og oppdaget brannen. Da snakket de om et område på 10 ganger 10 meter, og det er nok betraktelig større nå, sier Rømyr til VG.

Brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll over flammene.

– Vi har ikke helt kontroll på brannen ennå. Det blåser en del og det brenner i ulendt terreng, sier Sverre Birkeland, operasjonsleder i Agder politidistrikt til VG.