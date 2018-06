IKKE LURT: Sandra Bruflot håper ikke Unge Høyre bestemmer seg for å si nei til selvbestemt fosterreduksjon. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Unge Høyre-leder: Advarer mot å innskrenke abortloven

Publisert: 23.06.18 07:09

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot mener det er en dårlig idé å si nei til selvbestemt fosterreduksjon, og å innskrenke mulighetene for senabort.

– Generelt sett er jeg forsiktig med å blande meg inn i hva landsmøtet skal mene. Men hvis jeg skal velge meg én sak så er det denne – jeg håper og tror virkelig at Unge Høyre står på dagens abortlov, sier Unge Høyre -leder Sandra Bruflot.

Et av stridstemaene på Unge Høyres landsmøte i helgen, er abort. Ungdomspartiet skal behandle to abort-forslag lørdag. Et av dem er å si nei til såkalt selvbestemt fosterreduksjon – å abortere et eller flere av fostre om man er gravid med flerlinger. Det advarer Bruflot mot:

– Vi må ikke blande oss inn i hva som er grunnen til at noen vil ta abort før uke 12, sier hun til VG.

– Kan ikke sette premisser

Bruflot påpeker at de fleste kvinnene som velger fosterreduksjon, gjør det av medisinske årsaker, og at det er få tilfeller av fosterreduksjon i Norge.

Fosterreduksjon Selvbestemt fosterreduksjon betyr at man kan abortere et eller flere av fostre om man er gravid med flerlinger. Det har tidligere vært uklart om abortloven i Norge tillater fosterreduksjon, fordi det ikke nevnes i loven. I februar fastslo justisdepartementets lovavdeling at: «Abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Fram til tolvte uke gjelder kvinnens selvbestemte rett». KrF og Sp har har fremmet forslag i Stortinget i 2016, der de foreslår å presisere i loven at fosterreduksjon ikke er tillatt, men de fikk ingen andre partier med seg.

– Men hva som er en god grunn eller ikke, er opp til kvinnen. Man kan ikke sette noen premisser. Hvis man gjør det er det faktisk en innskrenkning av abortloven og retten til selvbestemt abort.

Hun sier man må forutsette at kvinner tenker gjennom slike vanskelige spørsmål selv, etter sitt eget moralske kompass.

Sverige og Danmark har strengere regler om fosterreduksjon enn Norge, og NRK har skrevet at flere kvinner vil reise til Norge for å få utført fosterreduksjon. Det er ikke et problem, mener Bruflot.

– Hvis man har lyst på barn, men av en eller annen grunn ikke klarer, kan eller ønsker å bære fram flerlinger, så må det jo være bedre at de få det gjelder får hjelp i Norge enn at de ikke får hjelp.

Moderpartiet Høyre har ikke gått inn for å forby selvbestemt fosterreduksjon.

Advarer mot sortering

To Unge Høyre-medlemmer ønsker sammen med flere fylkeslag at de skal vedta å si nei til fosterreduksjon, om det ikke er medisinske årsaker til det.

I en kommentar i Aftenposten argumenterer nestleder Knut Jørgen Kirkeberg i Trøndelag Unge Høyre sammen med Andreas Aschim Nesheim, arbeidsutvalgsmedlem i Akershus unge høyre, for at fosterreduksjon åpner for sortering av mennesker.

– Praksis i dag tilsier nemlig at det er det fosteret som ligger enklest til, som kan aborteres. Spørsmålet blir hvor lenge en slik tilfeldighet vil avgjøre hvilket foster som aborteres bort. Teknologien går stadig fremover, og en regner med at vi etter hvert kan se fosterets legning, evner og sjanse for å få ulike sykdommer mye tidligere enn før, skriver de.

De mener det er en prinsipiell forskjell på om en kvinne har et foster og fjerner det, og å fjerne et av flere fostre, fordi kvinnen i det første tilfellet fortsetter svangerskapet og kan føde et barn.

– Dette er et barn som på et tidspunkt må bli fortalt at det hadde en tvilling og at det var helt tilfeldig at det var han eller hun som fikk leve, skriver de i Aftenposten.

To abort-forslag

Ungdomspartiet skal også behandle et forslag om å fjerne muligheten til å ta senabort utelukkende på grunn av fosterets sykdom. Det vil fortsatt være mulig å ta abort etter uke 12 om det innebærer særlige utfordringer for mor. Også dette advarer Unge Høyre-lederen mot:

– Det er urimelig om man ikke selv skal få bestemme om man vil bære fram et sykt barn eller ikke. Man bør kunne velge det man synes er rett - ikke bare av hensyn til utfordringer man selv kan få, men også av hensyn til barnet, sier hun.

– Det skal være rom for forskjellige mennesker i samfunnet. Men da må samfunnet heller legge til rette for at man bærer fram barn som er annerledes – ikke pålegge kvinner å bære fram et sykt barn.