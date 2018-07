STO FRAM I VG: Oda (21) og Aleksandra (22) har fortalt om da de ble utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder. Foto: Janne Møller-Hansen

Spredte nakenbilder av Oda (21) og Aleksandra (22) – dette sier de nå

Publisert: 02.07.18 19:39

INNENRIKS 2018-07-02T17:39:51Z

Etter VGs reportasjeserie «Naken på nett» fikk Oda (21) Aleksandra (22) meldinger fra personene som gjorde livene deres til et mareritt.

«Jeg angrer på det, og er lei for det».

Slik lød meldingen som tikket inn på mobilen til Aleksandra etter at hun, sammen med fire andre jenter, sto fram i VG og fortalte om da nakenbilder av henne ble spredt på nettet. Alle fem anmeldte sakene, men ingen ble dømt.

– Det er jo fint at han er lei seg, men det er egentlig for sent. Dette burde han ha tenkt på før. Unnskyld er bare et ord, sier Aleksandra, som brukte flere dager før hun klarte å svare.

– Vil aldri klare å tilgi

– Jeg kan godta unnskyldningen, men dette burde han tenkt på før. Jeg vil aldri klare å tilgi dette. Bildet er jo ute der for alltid, sier hun.

VG har vært i kontakt med mannen som spredte bildene av Aleksandra. Se hva han sier videovinduet under.

– Jeg har angret mye. Det er jo dårlig gjort å være et «rævholl», for å si det rett ut, sier han i et telefonintervju med VG.

Se hvordan mannen beklager i meldingen under:

– Godt å vite at personen angrer

Også Oda fikk en melding med en unnskyldning etter VG-oppslaget.

«Jeg beklager at jeg var med på å spre bildene. Jeg trodde ikke at det skulle gå så langt, og jeg har veldig dårlig samvittighet for alt. (..) Du er tøff som tør å stå fram».

– Jeg følte meg litt lettet over at hun faktisk husker at hun hadde gjort det, og i tillegg var så tøff at hun turte å skrive til meg å be om unnskyldning, sier Oda, som svarte følgende på meldingen:

«Jeg kan ikke ærlig si at jeg tilgir deg, men gjort er gjort. Og hverken jeg eller du kan endre på det som har skjedd. Tror vi begge har både vokst og lært av dette. Nå er det bare å se fremover».

– Jeg kommer nok aldri til å ha noe kontakt med denne personen i fremtiden, men det er godt å vite at personen angrer på det som har skjedd, forteller Oda.

VG ble med da Silje (25) møtte mannen som spredte nakenbildet av henne. Se hvordan det gikk i videovinduet under.