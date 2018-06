FÅR REFS: Mange hundeeiere lar hunden være alene i bilen i den stekende sommersolen. Politiet ber eierne skjerpe seg. Foto: THOMAS WHITE, REUTERS

Politiet hardt ut mot hundeeiere: – Skjerp dere!

Publisert: 30.06.18 20:07

Politiet får jevnlig inn meldinger om hunder som er etterlatt i varme biler. Nå ber politiet eierne skjerpe seg. – Står det om liv, venter man ikke på politiet, sier politimann.

Politiet i Sørøst politidistrikt hadde lørdag en streng beskjed til hundeeiere på Twitter. De får nemlig daglige meldinger om hunder som har blitt etterlatt i glovarme biler i det varme sommerværet.

– Hundeeiere: Skjerp dere!!! er den klare beskjeden.

– Det er viktig å være ekstra varsom i dette varme været. Hvordan vi parkerer, at hunden får luft og vann, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt.

Han understreker at sommeren i år har bydd på mange varme dager, og at det kan ha en sammenheng med alle meldingene politiet får fra vitner.

Han mener det er viktig at man ikke parkerer i solen, når hunden skal bli værende igjen i bilen. Og viktigst av alt: Å spørre seg om hunden egentlig må være med, eller om den vil ha det bedre hjemme.

– Vi prøver å reise ut på alle oppdragene vi kan. I noen tilfeller ringer vi eier, og vi har også måttet ta oss inn i biler for å sikre at hundene har det bra. På dagtid får vi meldinger av vitner som er bekymret for hunder som peser inne i biler, sier Groth.

I de verste tilfellene har det endt med politianmeldelse av hundeeieren. Groth forteller også at eierne kan risikere å miste tillatelse til å eie hund i ekstreme tilfeller.

– Det er et jevnlig problem. Og det er ingen tvil om at vi kunne ha brukt politiressursene på andre gjøremål, sier han.

Kan knuse vinduet

Politimannen, som beskriver seg selv som «lykkelig eier av fire shäfere», er klar på at temaet engasjerer han. Han mener det viktigste er å ta forholdsregler dersom hunden må være med i bilen. For eksempel ved at noen blir igjen med hunden, istedenfor at den blir sittende alene i den varme bilen.

Hvis man ser en hund i varm bil, mener han det er viktig å ta en vurdering på hvordan hunden har det før man vurderer å ringe politiet. Når politiet er på stedet forsøker de først å komme i kontakt med eier før de foretar seg noe, sier han.

– Vi kjenner først etter om døren er låst, før vi prøver å få hånden inn i vinduet, eller knuser et vindu.

– Er det situasjoner der man har rett til å bryte seg inn i andres bil for å hjelpe et dyr?

– Absolutt. Hvis det er ille nok kan man gjøre det. Det er en vanskelig vurdering og vi ønsker å bli varslet så vi kan komme til stedet. Men står det om liv, venter man ikke på politiet om det er lang utrykningstid, sier han.

Mener hundeeierne ikke har nok kunnskap

Aina Cecilie Sandvik er veterinær ved AniCura Dyreklinikk i Sandvika. Hun tror ikke nødvendigvis at hundeeierne er spesielt sløve med dyrene sine, men at mange ikke er opplyst om hvor fort det kan bli varmt i en bil som står i solen, selv om vinduene er rullet ned.

– Det kommer alltid inn overopphetede hunder gjennom sommeren. Spesielt de med kort snute er følsomme for varmen. De peser mer for å redusere temperaturen, forklarer hun.

Sandvik forteller at det er flere tegn man skal se etter for å finne ut om hunden er overopphetet. Blant annet om den er slapp, peser eller har problemer med å puste.

– Det viktigste er å kontakte veterinæren din for råd, oppfølging og akutt behandling om nødvendig. Da kan hunden få væskebehandling og kjøles ned sakte, sier hun.

Hvis du ikke har mulighet til å komme deg til veterinær med en gang, mener hun det er viktig å åpne alle vinduene på bilen og tilby hunden vann. Kjølematter og kjølevester kan også brukes forebyggende.

– Det kan gå veldig raskt, så det er viktig å handle raskt om man ser et dyr i en varm bil. Vi anbefaler å kontakte politiet, eller knuse ruten og notere registreringsnummer og klokkeslett om det er nødvendig, sier hun.