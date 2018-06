SKJULER KOSMETIKK: Naskemetoden går ut på at sminke og annen kosmetikk blir puttet i kaffekrus og beger. Foto: Frode Hansen, VG

Ny nasketrend: – Det er en evig «katt- og muslek»

Publisert: 26.06.18 12:02

INNENRIKS 2018-06-26T10:02:30Z

En ny nasketrend sprer seg blant unge jenter hvor kaffekopper og beger blir brukt for å skjule tyvegodset.

– Det er spesielt unge jenter som er ute etter kosmetikk som bruker denne nye metoden. De bruker tomme begre fra fastfood-restauranter og kafeer og dytter sminke oppi, sier driftskoordinator i avdelingen for handel i Securitas i Oslo og Akershus, Marius Fausken Arnesen.

– Tenk så mange maskara du får plass til i et stort Burger King-krus, legger han til.

Vekteren forteller at de har registrert metoden tidligere, men at det har spredt seg ytterligere den siste tiden. Under et samarbeidsmøte med politiet i Oslo og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) var den nye naskemetoden et tema.

– Det er først og fremst butikkansatte som har gjort oss oppmerksomme på det. De har sett flere tilfeller av det i det siste, sier Arnesen.

Tipser venninner

Han forteller at det er for det meste er unge jenter, helt ned i 14-årsalderen, som putter lipgloss og eyeliner ned i brusbegeret for å slippe å betale.

– De går nok tilbake til skolevenninner og tipser om metoden, så da sprer det seg fort.

Ifølge undersøkelsen Ungdata fra 2015 gjennomført av velferdsforskningsinstituttet NOVA ved storbyuniversitetet OsloMet (tidl. HiOA) har ni prosent av ungdom i Oslo nasket fra butikker. I resten i landet er prosenten noe lavere.

Arnesen presiserer at det er et stort spekter av metoder og hjelpemidler som brukes, og at trenden med koppene og begrene er en av mange. De ser også at naskere har egne redskaper og verktøy for å få av alarmer på klær.

– Det er en evig «katt- og muslek». De brukes nye måter å stjele på hele tiden, så da er det viktig å avdekke dem og dele det med både bransjen og politiet.

Han peker på at selv om akkurat denne metoden blir mest brukte av unge jenter, at menneskene de tar for tyveri er i alle aldre, samfunnslag og kjønn.

– Overrasker meg ikke

Sikkerhetsrådgiver i handelsorganisasjonen Virke, Tor Martin Bjerke, forteller at han ikke har hørt om akkurat denne tyverimetoden.

– Men det overrasker meg ikke. Det er veldig mange forskjellige metoder som blir benyttet, og det utvikles nye hele tiden, sier han.

Bjerke forteller at kosmetikk er en utfordring fordi det ofte har en høy pris til å være en liten vare, og derfor er vanskelig å alarmere.

I 2017 ble det anmeldt 10403 tyverier fra butikker eller annet utsalgssted. Det er en økning siden 2015, men færre tilfeller hvis man sammenligner med tallene fra ti år tilbake i tid, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Men ifølge sikkerhetsrådgiverne i Virke er det store mørketall.

– De fleste tilfellene av nasking blir ikke anmeldt fordi det er vanskelig å oppdage, spesielt når det gjelder små varer som kosmetikk. Vi anslår at det kun er omkring 10–20 prosent av tilfellene av mindre tyverier som faktisk blir anmeldt, sier han.

– Kan få store konsekvenser

Robert Thoresen, politioverbetjent i Oslo sentrum, forteller at politiet ble obs på trenden denne uken. Han oppfordrer alle å anmelde slike forhold – nettopp for å prøve å unngå de store mørketallene.

– Hvis en mindreårig blir tatt for nasking, kontakter vi foresatte, og ved noen tilfeller involverer vi barnevernet. Hvis man er over den kriminelle lavalderen, altså 15 år, kan man få det på rullebladet.

Han poengterer at hvis man får tyveri på rullebladet, kan man for eksempel nektes innreise til diverse land, for eksempel USA. Man kan også få bøter. Hvor store spørs på hvert tilfelle og hva man har stjålet.

– Nasking kan få store konsekvenser som man ikke tenker over når man er ung, men som man skjønner alvoret av og må betale for når man blir eldre, avslutter politioverbetjenten.